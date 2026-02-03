Manchester City x Newcastle: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Copa da Liga Inglesa
Manchester City e Newcastle se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pelo jogo de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa 2025/26. O duelo decisivo terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+
O City entra em campo com ampla vantagem após vencer o jogo de ida por 2 a 0, fora de casa, no St. James' Park. A equipe comandada por Pep Guardiola pode até perder por um gol de diferença para garantir vaga na final, onde enfrentará o vencedor de Arsenal x Chelsea.
Ficha do jogo
O Newcastle, por sua vez, precisa de uma atuação praticamente perfeita. Para avançar diretamente, os Magpies têm de vencer por três gols de diferença; um triunfo por dois gols leva a decisão para a prorrogação. O time de Eddie Howe chega pressionado após sequência negativa e busca reagir no momento mais decisivo da temporada.
Tudo sobre Manchester City x Newcastle (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Manchester City 🆚 Newcastle
Semifinal (volta) – Copa da Liga Inglesa
📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de fevereiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: Tony Harrington
🚩 Assistentes: Lee Betts e Sian Massey-Ellis
📺 VAR: Paul Howard
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵⚪ Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Trafford; Matheus Nunes, Khusanov, Aké e Aït-Nouri; Rodri, Reijnders e Bernardo Silva; Foden, Haaland e Semenyo.
⚫⚪ Newcastle (Técnico: Eddie Howe)
Pope; Trippier, Thiaw, Burn e Hall; Bruno Guimarães, Tonali e Ramsey; Barnes, Wissa e Gordon.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional.
