imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Manchester City x Newcastle: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Copa da Liga Inglesa

Confira todas as informações do duelo

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/02/2026
20:34
Manchester City x Newcastle pela semifinal da Copa da Liga Inglesa (Arte: Lance!)
Manchester City x Newcastle pela semifinal da Copa da Liga Inglesa (Arte: Lance!)
Manchester City e Newcastle se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pelo jogo de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa 2025/26. O duelo decisivo terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O City entra em campo com ampla vantagem após vencer o jogo de ida por 2 a 0, fora de casa, no St. James' Park. A equipe comandada por Pep Guardiola pode até perder por um gol de diferença para garantir vaga na final, onde enfrentará o vencedor de Arsenal x Chelsea.

Ficha do jogo

Manchester City-escudo-onde-assistir
MCI
Newcastle-escudo-onde-assistir
NEW
Semifinal
Copa da Liga Inglesa
Data e Hora
quarta-feira, 4 de fevereiro, às 17h (de Brasília)
Local
Etihad Stadium, em Manchester (ING)
Árbitro
Tony Harrington
Assistentes
Lee Betts e Sian Massey-Ellis
Var
Paul Howard
Onde assistir

O Newcastle, por sua vez, precisa de uma atuação praticamente perfeita. Para avançar diretamente, os Magpies têm de vencer por três gols de diferença; um triunfo por dois gols leva a decisão para a prorrogação. O time de Eddie Howe chega pressionado após sequência negativa e busca reagir no momento mais decisivo da temporada.

Tudo sobre Manchester City x Newcastle (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA

Manchester City 🆚 Newcastle
Semifinal (volta) – Copa da Liga Inglesa

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de fevereiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: Tony Harrington
🚩 Assistentes: Lee Betts e Sian Massey-Ellis
📺 VAR: Paul Howard

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵⚪ Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Trafford; Matheus Nunes, Khusanov, Aké e Aït-Nouri; Rodri, Reijnders e Bernardo Silva; Foden, Haaland e Semenyo.

⚫⚪ Newcastle (Técnico: Eddie Howe)
Pope; Trippier, Thiaw, Burn e Hall; Bruno Guimarães, Tonali e Ramsey; Barnes, Wissa e Gordon.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

