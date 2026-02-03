Torcedores do Botafogo mandam recado a Cuiabano após acerto com o Vasco

Botafogo e Vasco nutrem uma rivalidade histórica, mas conhecida por seu caráter saudável. Não à toa, o "Clássico da Amizade" tem poucos registros de briga nos últimos anos. O lateral Cuiabano, que fez história no Glorioso, está muito próximo de acertar sua ida ao Cruz-Maltino e, por isso, ouviu alguns recados de torcedores nas redes sociais.

continua após a publicidade

O jovem lateral não será o primeiro a fazer o movimento. Em 2025, Tchê Tchê trocou o Botafogo pelo Vasco, depois que seu vínculo não foi renovado no Glorioso. Cuiabano pertence ao Nottingham Forest e atuou pelo clube da Estrela Solitária na temporada passada. O Cruz-Maltino já tem acerto com o clube inglês e com o jogador, por isso deve o anunciar como novo reforço em breve.

➡️Fábio Sormani é sincero sobre chegada de Paquetá no Flamengo: 'Não acho'

➡️Seedorf avalia escolhas de Estêvão, Endrick e Rayan na Europa: 'Não pensam'

Nas redes sociais, muitos torcedores do Botafogo lamentaram o acerto com o Vasco. Cuiabano foi campeão no clube e se notabilizou pela sua ofensividade. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

Cuiabano está a caminho do Vasco (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Veja reação dos torcedores do Glorioso

Negociação do Vasco pelo ex-Botafogo

O Gigante da Colina chegou a um acordo com o Nottingham Forest, da Inglaterra, pela contratação do lateral-esquerdo Cuiabano. O jogador que fez história no Botafogo chega ao Vasco por empréstimo e é esperado no Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande.

Como antecipado pelo Lance!, as negociações avançaram de forma positiva nos últimos dias até o desfecho entre as partes. Cuiabano pertence ao Nottingham Forest desde setembro de 2025, quando foi vendido pelo Glorioso após a conquista da Libertadores de 2024. Sem espaço no elenco inglês, o lateral viu com bons olhos o retorno ao futebol brasileiro. Antes de acertar com o Vasco, o Botafogo chegou a surgir como possibilidade, mas a atual situação financeira do clube afastou um possível acordo.

continua após a publicidade

A chegada do jogador atende a uma demanda do Vasco para o setor. O clube vive um momento de indefinição na lateral esquerda após a venda de Leandrinho ao Al-Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos. Além disso, Lucas Piton, titular da posição, tem recebido sondagens do exterior e apresentou oscilações no início da temporada.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte no Botafogo ou no Vasco! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.