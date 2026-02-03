Ex-Botafogo vibra com vitória histórica do Casa Pia sobre o Porto

O Casa Pia escreveu um capítulo inédito de sua história no Campeonato Português ao vencer o Porto por 2 a 1, na última rodada da competição. A vitória foi a primeira do clube diante do rival e contou com atuação decisiva do zagueiro David Sousa, ex-Botafogo, novamente titular na defesa da equipe lisboeta.

O triunfo sobre um dos gigantes do futebol português teve peso duplo para o Casa Pia, que enfrentava o líder da competição. David Sousa participou dos 90 minutos e ajudou a sustentar o resultado após a equipe abrir vantagem no placar, em um jogo que exigiu atenção defensiva até o apito final.

– Foi uma partida muito boa de todo o time. Conseguimos fazer dois gols e depois seguramos o placar. Mostramos nossa força dentro de casa e vencemos o líder da competição e um dos grandes aqui de Portugal – afirmou o defensor.

David Sousa tem atuação decisiva

O zagueiro brasileiro revelou que só tomou conhecimento do caráter histórico da vitória após o fim do confronto. Segundo ele, o resultado representa um marco para o clube e fortalece o elenco para a sequência da temporada.

– Depois da partida fiquei sabendo que foi a primeira vitória do Casa Pia na história sobre o Porto. Isso fica marcado na história do clube. Vencer uma partida como essa traz muita confiança para o time e mostra que o nosso grupo é forte e pode subir na tabela – disse.

Durante o duelo, David Sousa viveu um momento de tensão. O defensor sofreu um chute no rosto em uma disputa de bola, lance que resultou na expulsão direta de um jogador do Porto. Mesmo ferido, o brasileiro optou por permanecer em campo até o fim da partida.

– Foi um lance rápido, o jogador levantou a perna demais e acabou me acertando. No momento percebi que era algo mais sério, porque vi o sangue. Os médicos fizeram um curativo rápido e decidi voltar a campo e terminar a partida, porque o time estava precisando – relatou.

David Sousa em ação pelo Casa Pia, de Portugal (Foto: Divulgação/Casa Pia)

Após o apito final, Sousa precisou levar seis pontos no rosto, mas destacou a importância do resultado conquistado pelo Casa Pia.

– Depois do jogo tomei seis pontos, mas ficou tudo bem. O mais importante foram os três pontos na tabela – afirmou.

Revelado nas categorias de base do Botafogo, David Sousa estreou profissionalmente pelo clube carioca antes de seguir carreira no futebol europeu. O zagueiro também defendeu Cercle Brugge e RWD Molenbeek, ambos da Bélgica, antes de chegar ao futebol português.

Na atual temporada, o defensor soma 17 partidas disputadas e dois gols marcados com a camisa do Casa Pia, sendo presença constante no sistema defensivo da equipe.

