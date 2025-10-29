Neymar encontra-se na fase final de recuperação de sua terceira lesão na coxa nesta temporada, desde o retorno ao Santos. Diante desse cenário, intensificam-se as discussões sobre sua possível renovação contratual, já que o vínculo com o clube é válido apenas até dezembro deste ano e ainda não há definição quanto à sua permanência para 2026. Com a aproximação do término da temporada, o futebol europeu — continente onde o jogador brilhou por anos — mantém atenção à sua situação no mercado, motivo pelo qual o nome do craque voltou a ser destaque na imprensa esportiva especializada nesta quarta-feira (29).

O jornal "As", da Espanha, publicou uma matéria assinada pelo jornalista Eduardo Burgos Rodríguez sobre a situação de Neymar no Santos. O texto apresenta uma análise do atual momento do jogador no clube e da temporada que vive desde seu retorno ao futebol brasileiro.

A publicação destaca que, apesar do desempenho abaixo das expectativas — tanto do Santos, que luta contra o rebaixamento à Série B, quanto do próprio atleta, que ainda busca o ritmo ideal —, a tendência é que o atacante permaneça na equipe para o próximo ano. Essa decisão, segundo o veículo, frustraria o interesse de alguns clubes europeus que esperavam um retorno do atleta aos grandes palcos do futebol mundial.

O principal fator apontado para a permanência de Neymar no Brasil é a Copa do Mundo de 2026, competição na qual o camisa 10 mantém o objetivo de representar a Seleção e buscar a sexta estrela para o país. Confira abaixo a repercussão do "As" sobre o caso:

Tradução: Neymar vira as costas à Europa (título). Segundo o jornal AS, o Santos não tem pressa em renovar o contrato do brasileiro. Novas conversas são esperadas em meados de novembro. A probabilidade é de que ele permaneça no clube (subtítulo).

— Apesar de todos os rumores, o futuro de Neymar parece estar se definindo. Segundo o jornal "As", o Santos mantém o compromisso de renovar o contrato de seu craque — iniciou o veículo.

— Embora a situação atual do Peixe esteja longe do ideal — o clube luta para evitar o rebaixamento —, a intenção é estender a permanência de Neymar, pelo menos até a Copa do Mundo de 2026 — completou.

— Porque, apesar das lesões terem atrapalhado a segunda passagem de Neymar pela Vila Belmiro,

a relação entre o círculo próximo do jogador , liderado por seu pai, e o clube continua excelente — apontou.

— Embora o plano inicial de Neymar fosse retornar à Europa para chegar em plena forma física para a próxima Copa do Mundo, após uma reavaliação, decidiu-se que o melhor caminho seria permanecer no Brasil — revelou o "As".

— Ele é uma figura chave e ídolo no vestiário, uma voz influente e um dos primeiros jogadores que Ancelotti contatou após assumir o cargo, apesar de estar lá há menos de 24 meses — finalizou.

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, foi questionado sobre o andamento das negociações para a renovação contratual de Neymar após o empate por 2 a 2 com o Botafogo no último domingo (26). Em entrevista concedida no estádio Nilton Santos, o dirigente afirmou que o foco do clube, neste momento, está voltado exclusivamente para o Brasileirão e que não há tratativas em curso para a extensão do vínculo, embora mantenha contato frequente com o pai e empresário do jogador. Apesar da paralisação nas conversas, Teixeira declarou que a tendência é pela permanência de Neymar na equipe e ressaltou que o projeto do clube está direcionado àao Mundial de 2026.

