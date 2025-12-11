menu hamburguer
Brasileiro exalta sequência vitoriosa de 'azarão' na Champions League

Copenhagen venceu os últimos dois jogos na competição

Dia 11/12/2025
18:09
Jogando fora de casa, o Copenhagen venceu o Villarreal por 3 a 2, nesta quarta-feira (10), e engatou sua segunda vitória seguida na Champions League. O brasileiro Gabriel Pereira foi titular no duelo e valorizou o resultado que recoloca o time dinamarquês na briga por vaga nos playoffs.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A equipe entrou em campo embalada pelo triunfo da rodada anterior, também por 3 a 2, diante do Kairat. Contra o Villarreal, repetiu o placar e o padrão de competitividade, alternando momentos de domínio com fases de pressão do adversário. O início forte permitiu ao Copenhagen abrir o placar logo nos primeiros minutos, mas o duelo rapidamente ganhou contornos de equilíbrio.

Após sofrer o empate, o time voltou a assumir a dianteira e, mesmo levando o 2 a 2, conseguiu marcar novamente no fim, garantindo pontos preciosos longe de casa. Gabriel destacou o peso desse desempenho como visitante.

– Uma vitória muito importante para a gente, porque agora emplacamos dois resultados positivos na Champions. A gente sabia que seria um duelo difícil, mas que, se o nosso time quisesse lutar por alguma coisa a mais, tínhamos que pontuar – disse o defensor brasileiro.

– Entramos em campo com um ritmo forte, abrimos o placar logo no início. Depois levamos o empate, mas, na sequência, conseguimos ficar na frente e, mesmo sofrendo o empate de novo, no finalzinho marcamos mais um gol e saímos com a vitória. Temos que valorizar a nossa entrega nesse jogo importante fora de casa – completou.

Copenhagen em bom momento na Champions League

Com os seis pontos somados nas duas últimas rodadas, o Copenhagen chegou a 7 pontos e entrou na zona de classificação para os playoffs, ocupando agora a 24ª posição na tabela geral da fase de liga. Restam apenas duas rodadas, e os próximos desafios serão contra Napoli e Barcelona. Apesar da dificuldade dos confrontos, Gabriel ressaltou que o time mantém o foco etapa por etapa, sem antecipar metas.

– Temos mais dois jogos importantes para finalizar a primeira fase. São duas partidas difíceis, adversários de grande qualidade. Mas nós temos os nossos objetivos – comentou.

Antes de voltar a pensar na Champions, porém, o brasileiro lembrou que o clube tem compromisso decisivo no cenário doméstico. No sábado (13), o Copenhagen enfrenta o Esbjerg fB pela Copa da Dinamarca. A equipe venceu o primeiro jogo por 4 a 2 e pode perder por até um gol de diferença para avançar às semifinais.

– Antes desses jogos, nós temos uma partida muito importante pela Copa da Dinamarca, e esse é o nosso principal foco no momento. Vamos buscar essa classificação e, depois, passamos a pensar e focar nessa reta final da Champions League – completou o defensor.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

