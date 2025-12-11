Benzema apresenta sua visão sobre crise do Real Madrid: 'É complicado'

Karim Benzema, hoje no Al-Ittihad, analisou a fase turbulenta do Real Madrid em entrevista ao L'Équipe. Durante um período de treinos em Dubai, o atacante falou sobre o desempenho do ex-clube, avaliou o encaixe das principais estrelas do elenco e apontou problemas de funcionamento coletivo que, segundo ele, explicam a queda de rendimento recente.

Benzema avaliou que o Real Madrid vive uma fase de pouca coordenação entre seus jogadores mais influentes. O francês destacou que, apesar da qualidade do elenco, falta organização dentro de campo, principalmente no setor ofensivo. Ele explicou que a principal dificuldade do time é entender as funções de cada peça e respeitar o papel de cada atleta dentro do sistema.

Ao comentar a convivência de nomes como Mbappé, Vini Jr, Bellingham e Rodrygo, o ex-capitão do Real descreveu como enxerga o ajuste necessário entre as estrelas. Para ele, todos precisam compreender suas funções com clareza para que o conjunto volte a funcionar.

– O que falta é entrosamento. Cada um precisa saber o que fazer em campo. Bellingham tem que entender que é o meia-atacante, não o artilheiro. Mbappé é o artilheiro, não o meia. Vini jr é ponta-esquerda. Se todos souberem o que fazer, está resolvido – afirmou ao L'Équipe.

Benzema também mencionou que o desafio não está apenas na distribuição das funções, mas na forma como cada jogador lida com o protagonismo. Segundo ele, a equipe precisa encontrar um equilíbrio entre talentos que desejam – e naturalmente disputam – espaço central nas decisões do time.

– Todos querem ser os melhores, então é complicado. Cada um tem sua personalidade. Eles podem contribuir, mas precisam entender que é pelo bem da equipe – comentou.

Benzema também falou sobre Xabi Alonso no Real Madrid

O atacante ainda foi questionado sobre a responsabilidade de Xabi Alonso na gestão do vestiário. Antes de culpar o técnico, Benzema reforçou que certos conflitos só podem ser resolvidos pelos próprios atletas, especialmente quando o elenco é formado por jogadores de alto nível.

– O treinador não pode fazer tudo. Ele tem os nomes. Depois disso, é uma questão de jogadores. Se o seu companheiro é melhor, você tem que aceitar. E isso é difícil quando você tem cinco ou seis grandes jogadores juntos – declarou.

Em outro trecho da entrevista, Benzema abordou o impacto do ego no futebol atual. Ele explicou que, na sua visão, o vestiário do Real perdeu figuras experientes capazes de orientar jovens estrelas, algo que, no passado, ajudava a evitar conflitos internos.

– Hoje, não existem mais jogadores assim no Real. Ninguém para dizer a eles o que está errado. Os jogadores não conversam mais. É muito complicado. Cada um pensa: "Eu fiz o meu trabalho, marquei os meus gols" – disse.

Ao final, Benzema também falou sobre críticas e como elas afetam o ambiente do clube. Ele lembrou que, apesar de difíceis, podem ser fundamentais para evolução individual.

– Críticas são duras, mas te fazem avançar. Se você aceita, melhora. Mas o Real é complicado; há muitos jogadores bons – concluiu.

