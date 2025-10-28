Neymar entra em fase final de recuperação e se aproxima de retorno ao Santos
Neymar não atua pelo Peixe desde o dia 14 de setembro
- Matéria
- Mais Notícias
O atacante do Santos, Neymar, sofreu a terceira lesão na coxa nesta temporada há pouco mais de um mês. No dia 18 de setembro, o jogador teve constatada uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita.
Brazão descarta ‘tranquilidade’ no Santos e valoriza ponto contra Botafogo
Santos
Presidente do Santos revela status de renovação de Neymar
Santos
Europeus elegem culpado em empate entre Botafogo e Santos: ‘Segue caindo’
Futebol Internacional
O Peixe entrou em campo 48 vezes em 2025, somando participações no Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.
O ídolo santista atuou em 23 partidas, mas ficou fora das seis primeiras rodadas da fase inicial do estadual. Ou seja, esteve presente em 23 dos 42 jogos possíveis desde então.
A primeira lesão ocorreu após a semifinal do Paulistão, contra o Red Bull Bragantino. Na ocasião, ele marcou um gol e teve uma de suas melhores atuações na temporada. O retorno aconteceu um mês e 11 dias depois, na terceira rodada do Brasileirão, diante do Fluminense.
Na quarta rodada, contra o Atlético-MG, Neymar voltou a sentir a coxa direita e ficou novamente afastado, perdendo cinco partidas, um período total de um mês e nove dias de recuperação.
A lesão mais recente foi diagnosticada no dia 18 de setembro, poucos dias após a partida contra o Galo, na Arena MRV. Desde então, o camisa 11 está fora há sete rodadas, completando um mês e dez dias longe dos gramados.
A expectativa é de que o camisa 10 retorne no duelo contra o Flamengo, no dia 9 de novembro, no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, ele ainda deve desfalcar o Santos nas partidas contra o Fortaleza, na Vila Belmiro, e o Palmeiras, no Allianz Parque.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
O Peixe vem de um empate por 2 a 2 com o Botafogo, no Nilton Santos, pela última rodada do campeonato. Na última segunda-feira (26), o elenco recebeu folga, mas Neymar compareceu ao CT Rei Pelé para realizar testes físicos.
Após a partida contra o time carioca, no domingo (26), o técnico Juan Pablo Vojvoda reforçou o discurso do clube de que o camisa 10 só voltará aos gramados quando estiver em plenas condições físicas. O Santos não pretende apressar o processo de recuperação e prega cautela com o retorno do atacante.
O treinador fez uma comparação com o caso de Willian Arão, que também demorou a ficar à disposição após sofrer um edema na panturrilha.
— Vamos aguardar esta semana, mas repito que ele já está correndo no campo, e eu gosto disso. Não quero apressar o jogador, precisamos de todos. Quando falei sobre o Arão, disse que ele estava ansioso. Os jogadores sentem e escutam. Ele me disse que queria jogar, mas voltar antes do tempo e depois regredir não serve. Pedi para ele esperar, porque quero contar com todos até o final do ano. Quando conversei com Arão, disse que quero agir assim com todos os atletas — afirmou o argentino.
Jogos do Santos com o Neymar em campo:
CAMPEONATO PAULISTA:
7ª rodada - 05.02 - Santos 1 x Botafogo-SP - Vila Belmiro - gol: Tiquinho Soares (reserva)
8ª rodada - 09.02 - Novorizontino 0 x 0 Santos - Jorge Ismael de Biasi (titular)
9ª rodada - 12.02 - Corinthians 2 x 1 Santos - Neo Química Arena - gol: Guilherme (titular)
10ª rodada - 16.02 - Santos 3 x 1 Água Santa - Vila Belmiro - gols: Neymar, Thaciano e Guilherme (titular)
11ª rodada - 19.02 - Santos 3 x 0 Noroeste - Vila Belmiro - gols: Guilherme, Tiquinho e Thcacino (titular)
12ª rodada - 23.02 - Inter de Limeira 0 x 3 Santos - Major Levy Sobrinho - gols: Tiquinho (2x) e Neymar (titular)
quartas - 02.03 - Santos 2 x 0 Red Bull Bragantino - Vila Belmiro - gols: Neymar e João Schmidt (titular)
CAMPEONATO BRASILEIRO:
3ª rodada - 13.04 - Fluminense 1 x 0 Santos - Maracanã (reserva)
4ª rodada - 16.04 - Santos 2 x 0 Atlético-MG - Vila Belmiro - gols: Zé Ivaldo e Barreal (titular)
10ª rodada - 25.05 - Vitória 0 x 1 Santos - Barradão - gol: Guilherme (reserva)
11ª rodada - 01.06 - Santos 0 x 1 Botafogo - Vila Belmiro - (titular)
14ª rodada - 16.07 - Santos 1 x 0 Flamengo - gol: Neymar (titular)
15ª rodada - 19.07 - Mirassol 3 x 0 Santos - Maião (titular)
16ª rodada - 23.07 - Santos 1 x 2 Internacional - Vila Belmiro - gol: Barreal (titular)
17º rodada - 26.07 - Sport 2 x 2 Santos - Ilha do Retiro - gols: Bontempo e Basso (titular)
18ª rodada - 04.08 - Santos 3 x 1 Juventude - Morumbis - gols: Neymar (2x) e Barreal (titular)
19ª rodada - 10.08 - Cruzeiro 1 x 2 Santos - Mineirão - gols: Guilherme e Caballejo (titular)
20ª rodada - 17.08 - Santos 0 x 6 Vasco - Morumbis - (titular)
22ª rodada - 31.08 - Santos 0 x 0 Fluminense - Vila Belmiro (titular)
23ª rodada - 14.09 - Atlético-MG 1 x 1 Santos - Arena MRV - gol: Tiquinho Soares (titular)
Obs. 13ª rodada - adiada e remarcada para o dia 15.11 - Santos x Palmeiras - Vila Belmiro - 21h30
AMISTOSO:
28.05 - Santos 1 x 3 RB Leipzig - Cícero de Souza Marques - gol: Hyan (titular)
10.07 - Desportiva Ferroviária 1 x 3 Santos - Kléber Andrade - gols: Neymar, Pituca e Guilherme (titular)
COPA DO BRASIL:
terceira fase - volta - CRB 1 (5) x (4)1 Santos - Rei Pelé - (reserva)
Jogos do Santos sem o Neymar em campo:
CAMPEONATO PAULISTA:
1ª rodada - 16.01 - Santos 2 x 1 Mirassol - Vila Belmiro - gols: Guilherme (2x)
2ª rodada - 19.01 - Ponte Preta 1 x 1 Santos - Estádio Moisés Lucarelli - gol: Guilherme
3ª rodada - 22.01 - Santos 1 x 2 Palmeiras - Vila Belmiro - gol: Guilherme
4ª rodada - 25.01 - Velo Clube 2 x 1 Santos - Benitão - gol: Léo Godoy
5ª rodada - 29.01 - São Bernardo 3 x 1 Santos - Primeiro de Maio - gol: Guilherme
6ª rodada - 01.02 - Santos 3 x 1 São Paulo - Vila Belmiro - gols: Guilherme (2x) e Bontempo
semi - 09.03 - Corinthians 2 x 1 Santos - Neo Química Arena - gol Tiquinho
AMISTOSOS:
16.03 - Coritiba 1 x 4 Santos - Couto Pereira - gols: Tiquinho (2x), Zé Ivaldo e Deivid Washington
CAMPEONATO BRASILEIRO:
1ª rodada - 30.03 - Vasco 2 x 1 Santos - São Januário - gol: Barreal
2ª rodada - 06.04 - Santos 2 x 2 Bahia - Fonte Nova - gols: Thaciano e Diego Pituca
5ª rodada - 20.04 - São Paulo 2 x 1 Santos - Morumbis - gol: Tiquinho Soares
6ª rodada - 27.04 - Santos 1 x 2 Red Bull Bragantino - gol: Deivid Washington
7ª rodada - 04.05 - Grêmio 1 x 0 Santos - Arena do Grêmio
8ª rodada - 12.05 - Santos 0 x 0 Ceará - Allianz Parque
9ª rodada - 18.05 - Corinthians 1 x 0 Santos - Neo Química Arena
12ª rodada - 12.06 - Fortaleza 2 x 3 Santos - Castelão - gols: contra, Barreal e Guilherme (suspenso)
21ª rodada - 24.08 - Bahia 2 x 0 Santos - Fonte Nova (suspenso)
24ª rodada - 21.09 - Santos 1 x 0 São Paulo - gol: Guilherme
25ª rodada - 28.09 - Red Bull Bragantino 2 x 2 Santos - gols: Lautaro Díaz e Barreal
26ª rodada - 01.10 - Santos 1 x 1 Grêmio - Vila Belmiro - gol: Lautaro Díaz
27ª rodada - 05.10 - Ceará 3 x 0 Santos - Castelão
28ª rodada - 15.10 - Santos 3 x 1 Corinthians - Vila Belmiro - gols: Zé Rafael, Barreal e Rollheiser
29ª rodada - 20.10 - Santos x 1 Vitória - Vila Belmiro
30ª rodada - 26.10 - Botafogo 2 x 2 Santos - Nilton Santos - gols: Souza e Barreal
COPA DO BRASIL:
terceira fase - ida - Santos 1 x 1 CRB - Vila Belmiro - gol: Rollheiser
Números do Santos nesta temporada:
MANDANTE: 22 JOGOS - 10 VITÓRIAS - 6 EMPATES - 6 DERROTAS
VISITANTE: 26 JOGOS - 6 VITÓRIAS - 7 EMPATES - 13 DERROTAS
TOTAL: 48 JOGOS - 16 VITÓRIAS - 13 EMPATES - 19 DERROTAS
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias