Chapecoense mira em destaque do Sporting Cristal, do Peru

A Chapecoense já se movimenta nos bastidores para reforçar o elenco que disputará a Série A do Brasileirão em 2026. De volta à elite após seis anos, o Lance! apurou que clube catarinense observa com atenção um velho conhecido da torcida: Gustavo Cazonatti, volante de 29 anos que atuou pelo Verdão do Oeste em 2023 e hoje é um dos destaques do Sporting Cristal, do Peru.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O jogador, que está prestes a completar duas temporadas no clube peruano, é bastante querido pelos Los Cerveceros e já completamente adaptado ao país. Conhecido pelo estilo combativo, pela força na marcação e pela qualidade nos lançamentos e finalizações, Cazonatti acumulou números expressivos antes de sofrer uma grave lesão ligamentar em fevereiro deste ano. O período fora durou até novembro, quando ele voltou aos gramados.

continua após a publicidade

A sondagem da Chape ainda não se transformou em proposta oficial, mas há expectativa interna sobre a possibilidade de retorno. No Sporting Cristal, o volante vinha sendo titular absoluto antes da lesão e somava atuações de destaque, especialmente pelo desempenho defensivo e pela capacidade de construir jogadas em profundidade.

Gustavo Cazonatti em ação pelo Sporting Cristal, do Peru (Foto: Reprodução)

Assistência decisiva aumenta expectativa de proposta da Chapecoense

Em sua retomada, Cazonatti voltou a aparecer em momentos importantes. No duelo contra o Cusco, válido pela disputa por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026, o volante chamou atenção com uma assistência de alto nível. No lance, encobriu o defensor e, de costas, tocou com categoria para Santiago González marcar o gol da vitória por 1 a 0 – resultado que deixou o Sporting Cristal a um empate da classificação.

continua após a publicidade

A partida marcou mais um passo da recuperação do meio-campista, que já havia retomado ritmo no confronto contra o Atlético Grau, pela 19ª rodada do Clausura, jogo em que o Sporting Cristal venceu por 2 a 1. A equipe peruana garantiu vaga na pré-Libertadores e agora disputa a decisão contra o próprio Cusco pelo acesso direto ao torneio continental.

A Chapecoense acompanha a evolução do atleta e vê no seu retorno a chance de agregar experiência, intensidade e capacidade de construção ao meio-campo na temporada de reestreia na elite nacional.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.