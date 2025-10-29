Santos aposta na Vila Belmiro para escapar do rebaixamento no Brasileirão

Com 32 pontos após 29 rodadas, o Santos encara a reta final do Campeonato Brasileiro com um objetivo claro: transformar a Vila Belmiro em trunfo para evitar o rebaixamento. O caminho como mandante reserva confrontos contra Fortaleza, Palmeiras, Mirassol, Sport e Cruzeiro. Apesar da sequência desafiadora, o elenco alvinegro vê o apoio do torcedor como fator decisivo na luta pela sobrevivência.

Na tabela, o Santos ocupa o 16º lugar, primeiro fora da zona de rebaixamento. O Vitória, com 31 pontos, é o principal concorrente direto na disputa. De acordo com as projeções internas, 48 pontos seriam o cenário ideal para evitar riscos até a última rodada, embora o "número mágico" historicamente varie entre 45 e 47.

O técnico Juan Pablo Vojvoda, no entanto, ainda busca soluções para melhorar o desempenho na Vila. O Santos tem o terceiro pior aproveitamento como mandante no campeonato: apenas 45,2% dos pontos conquistados. Soma cinco vitórias, quatro empates e cinco derrotas em 14 jogos diante da torcida, com 15 gols marcados e 17 sofridos. Cinco vitórias em casa levariam o Peixe a alcançar os 47 pontos, garantindo a permanência na Série A em 2026.

No returno, o rendimento preocupa: apenas 11 pontos conquistados em 11 partidas, com duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas, com 33% de aproveitamento. Os números reforçam a necessidade de reação imediata.

O próximo compromisso será neste sábado (1º), às 18h30, na Vila Belmiro, diante do Fortaleza, pela 31ª rodada. Uma vitória pode marcar o início da arrancada que o torcedor tanto espera para afastar de vez o fantasma do rebaixamento. Neymar surge como "salvador". O camisa 10 treinou com bola nesta terça-feira (28). É a primeira vez que o jogador treina com bola desde a lesão em 14 de setembro e reacendeu a esperança de voltar a atuar pelo Santos.

