Presidente do Santos revela status de renovação de Neymar

Presidente do Santos, Marcelo Teixeira foi questionado sobre a atual situação das negociações pela renovação contratual de Neymar após o empate por 2 a 2 com o Botafogo neste domingo (26). Em entrevista após a partida no estádio Nilton Santos, o dirigente afirmou que o foco do clube no momento está no Brasileirão e disse que não há conversas por uma extensão contratual, apesar de contatos constantes com o pai e empresário do atleta. O atual vínculo vai até dezembro.

— O Santos, neste momento, está totalmente focado na competição. O contato com o pai do Neymar é permanente, mas não houve nenhuma conversa sobre renovação. No momento certo, vamos avaliar a situação — disse.

Mesmo com as conversas paradas, o presidente do Peixe declarou que a tendência é que Neymar permaneça no clube. Ele destaca que o projeto visa a próxima Copa do Mundo, que acontece em junho do próximo ano.

— A tendência é que o Neymar permaneça, porque o projeto do retorno dele não é para seis meses nem para um ano. É um projeto que visa a Copa do Mundo do ano que vem, para o Santos e para o Brasil. Claro que serão analisadas as questões financeiras e técnicas, mas, por enquanto, não houve qualquer negociação sobre extensão de contrato — concluiu Marcelo Teixeira.

Condição física de Neymar

Neymar não entra em campo desde o dia 14 de setembro, no empate do Santos com o Atlético-MG. O atacante se recupera de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita.

Na entrevista coletiva após o empate com o Botafogo neste sábado (26), o técnico Juan Pablo Vojvoda deu detalhes da recuperação do camisa 10. Neymar já faz trabalhos no campo, mas ainda não treinou com a equipe.

— Ele está trabalhando no campo. Não parou de treinar, mas, como toda recuperação, o início é na academia e com o fisioterapeuta. Agora temos o Neymar de volta no campo. Não vamos apressar o processo; vamos aguardar, pois é um jogador que queremos bem e sabemos o que ele significa para nós — afirmou Vojvoda.

O Santos volta a campo no próximo dia 3 (segunda-feira) e recebe o Fortaleza na Vila Belmiro. O duelo é válido pela 31ª rodada do Brasileirão e envolve dois times na luta contra o rebaixamento: o Peixe é o atual 16º colocado, com 32 pontos, enquanto o Leão do Pici ocupa a 18ª posição, com 27 pontos.

