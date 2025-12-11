Antony e ex-Botafogo brilham; veja como foi o dia da Europa League
Nesta quinta-feira (11), foi disputada a 6ª rodada da Europa League. Com 36 confrontos espalhados ao longo do dia, a competição teve jogos movimentados e com grande destaque para o gol de Antony, na vitória do Real Betis sobre o Dinamo Zagreb, e para o gol heroico de Igor Jesus, que garantiu o triunfo do Nottingham Forest. Veja como foram os jogos.
Os 36 duelos da 6ª rodada da Europa League foram divididos em dois blocos de horários: às 14h45 (de Brasília) e às 17h. Mesmo com a divisão, ambos os períodos contaram com partidas de peso e dois confrontos chamaram atenção.
Antony e Igor Jesus são destaques na rodada
Jogando fora de casa, o Real Betis viajou à Croácia para enfrentar o Dinamo Zagreb. A equipe controlou o ritmo da partida desde o início e marcou três gols em um intervalo de dez minutos no primeiro tempo – o último deles anotado por Antony, que vive grande fase pelo clube. Na etapa final, os espanhóis diminuíram a intensidade, sofreram um gol que trouxe tensão ao fim do jogo, mas conseguiram administrar a vantagem e vencer por 3 a 1.
No mesmo horário, o Nottingham Forest foi até a Holanda em busca de uma vitória importante. A equipe havia iniciado mal a competição, com Igor Jesus sendo frequentemente o principal nome do time. Vindo de uma sequência positiva, o Forest foi pressionado pelo Utrecht, que empatou após os ingleses saírem na frente. Com um duelo travado, o time insistiu no ataque e, nos minutos finais, Igor Jesus marcou de cabeça e garantiu a vitória por 2 a 1.
Entre outros destaques da Europa League, o Stuttgart goleou o Maccabi Tel-Aviv por 4 a 1 e entrou de vez na disputa pelo G-8 da competição. O PAOK protagonizou um duelo eletrizante com o Ludogorets, que teve duas viradas e terminou empatado em 3 a 3. O Aston Villa derrotou o Basel por 2 a 1 e assegurou a terceira colocação na fase de liga. O Midtjylland venceu o Genk por 1 a 0, enquanto o Lyon derrotou o Go Ahead Eagles por 2 a 1, com os dois gols marcados nos primeiros 11 minutos. Com isso, as equipes ficaram na 2ª e 1ª posições, respectivamente.
FCSB e Feyenoord também fizeram um grande jogo. O time romeno abriu o placar, sofreu a virada por dois gols de diferença, reagiu, empatou e, nos acréscimos, virou para garantir três pontos fundamentais na corrida pela vaga nos playoffs. O Fenerbahçe goleou o Brann por 4 a 0, e a Roma, sem Wesley, venceu o Celtic por 3 a 0.
Veja os resultados da 6ª rodada
– Midtjylland 1x0 Genk
– Utrecht 1x2 Nottingham Forest
– Ferencváros 2x1 Rangers
– Dinamo Zagreb 1x3 Real Betis
– Ludogorets 3x3 PAOK
– Nice 0x1 Braga
– Sturm Graz 0x1 Estrela Vermelha
– Stuttgart 4x1 M. Tel-Aviv
– Young Boys 1x0 Lille
– Basel 1x2 Aston Villa
– Celta de Vigo 1x2 Bologna
– Celtic 0x3 Roma
– Porto 2x1 Malmö
– RCSB 4x3 Feyenoord
– Lyon 2x1 GA Eagles
– Panathinaikos 0x0 Viktoria Plzen
– Freiburg 1x0 RB Salzburg
– Brann 0x4 Fenerbahçe
