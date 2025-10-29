Santos divulga programação da semana para encarar o Fortaleza

O Santos divulgou na última terça-feira (28) a programação da semana para encarar o Fortaleza. O time vem de um empate por 2 a 2 diante do Botafogo, no Nilton Santos, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo contra o time carioca foi disputado no último domingo (26), e o elenco se reapresentou apenas na terça-feira (28), no CT Rei Pelé.

Para este confronto, o técnico Juan Pablo Vojvoda poderá contar com Zé Rafael, que cumpriu suspensão. Rincón é dúvida, já que se recuperou recentemente de um edema muscular na panturrilha.

Neymar iniciou a transição física no treino desta terça-feira (28) e dificilmente deve atuar no próximo sábado (1º), contra o Leão do Pici, na Vila Belmiro. O atacante está na fase final de recuperação de uma lesão de grau 2 no músculo reto femoral da coxa direita.

Ele não entra em campo desde o jogo contra o Atlético-MG, no dia 14 de setembro, e agora se aproxima da etapa final de sua reabilitação.

Programação da semana:

Quarta-feira (29)

Apresentação às 14h30 e treino às 15h30 no CT Rei Pelé.

Quinta-feira (30)

Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

Sexta-feira (31)

Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.

Sábado (1)

Santos x Fortaleza - 16h - Vila Belmiro.

Agenda de jogos do Santos:

31ª rodada - 01.11 - Santos x Fortaleza - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro

32ª rodada - 06.11 - Palmeiras x Santos - 21h30 (de Brasília) - Allianz Parque

33ª rodada - 09.11 - Flamengo x Santos - 18h30 (de Brasília) - Maracanã

13ª rodada - 15.11 - Santos x Palmeiras - 21h (de Brasília) - Vila Belmiro *clássico remarcado na Data Fifa