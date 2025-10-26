Botafogo e Santos ficam no empate, resultado ruim para os dois
Time carioca se distancia do G-4; santistas se aproximam da zona da degola
- Matéria
- Mais Notícias
Em um jogo com quatro gols e tarde inspirada de Joaquín Correa — e de Gabriel Brazão —, Botafogo e Santos ficaram no empate por 2 a 2 neste domingo (26), no estádio Nilton Santos. O atacante argentino marcou seus dois primeiros gols pela equipe carioca, enquanto Souza e Barreal deixaram tudo igual para os santistas. No fim, o resultado da partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão acabou não sendo bom para nenhuma das equipes.
Relacionadas
➡️Confira a tabela e o simulador do Campeonato Brasileiro
Como foi Botafogo x Santos
Pressionadas pela tabela — o Botafogo querendo se aproximar do G-4, o Santos querendo se afastar do Z-4 —, as duas equipes prometiam fazer uma partida aberta, e isso ficou ainda mais evidente com pouco mais de 20 segundos de jogo.
Isso porque a defesa do Botafogo recuperou a bola na defesa e, numa saída rápida de jogo, Jeffinho entregou na esquerda para Joaquín Correa, que invadiu a área e chutou cruzado na saída de Brazão. O gol, logo aos 23 segundos de jogo, é um dos mais rápidos deste Brasileirão, perdendo apenas para o de Alan Franco para o Atlético-MG, nesse sábado (25), anotado um segundo antes.
Apesar do revés, o Santos não se abateu. Com as linhas avançadas, o time ganhou terreno e, aos poucos, começou a ameaçar o Botafogo. Assim, chegou ao gol de empate aos 26, quando Igor Vinícius cruzou rasteiro da direita, a bola passou por três defensores e sobrou para Souza, que apareceu de surpresa por trás da zaga para empatar, aos 26.
O gol àquela altura fazia justiça ao que as duas equipes apresentavam em campo. Porque o Santos procurava jogar no campo de ataque, e o Botafogo buscava o contragolpe. Não havia superioridade de ninguém, havia apenas propostas diferentes de jogo.
Mas o Botafogo voltaria à frente do marcador ainda no primeiro tempo, e mais uma vez graças a Joaquín Correa. Aos 39, ele recebeu nova assistência de Jeffinho e, com um chute colocado, mandou no ângulo esquerdo de Gabriel Brazão.
No segundo tempo, Vojvoda mudou o esquema de jogo do Santos. Alexis Duarte deixou o campo para a entrada do atacante Guilherme, mas a mudança inicialmente não surtiu efeito. Ao contrário, o Botafogo enfim começou a fazer valer o fator casa e passou a empilhar chutes a gol. E Gabriel Brazão começou a ser bastante exigido.
O Santos, porém, chegaria ao gol de empate. Aos 22, Souza invadiu a área e foi tocado por Vitinho. Pênalti, que Barreal converteu dois minutos depois e deixou tudo igual.
O que vem pela frente
Com o resultado, o Botafogo chegou aos 47 pontos e permanece na 6ª posição. O Santos, por sua vez, segue na 16ª posição, com 32. As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, 1º de novembro. O time carioca vai a São Paulo enfrentar o Mirassol, em confronto direto na luta pelo G-4. Já o Santos recebe o Fortaleza, em duelo importante pela parte de baixo da tabela.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 2 x 2 SANTOS
Campeonato Brasileiro - Série A - 30ª rodada
📆 Data e horário: Domingo, 26 de outubro de 2025, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio (RJ)
🥅 Gols: Joaquín Correa (1'/1ºT), Souza (26'/1ºT), Joaquín Correa (39'/1ºT); Barreal (24'/2ºT)
🟨 Cartões amarelos: Alexis Duarte, Gabriel Brazão, Souza (SAN); Marlon Freitas, Allan (BOT)
🏟️ Público: 17.504 pagantes (20.533 total)
💰 Renda: R$ 721.803,00
ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)
Léo Linck; Vitinho, Newton, Alexander Barboza e Cuiabano (Alex Telles); Danilo (Allan), Marlon Freitas, Santi Rodríguez, Jeffinho (Savarino) e Joaquín Correa; Chris Ramos (Arthur Cabral).
SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Alexis Duarte (Guilherme), Luan Peres, Adonis Frías e Souza (Escobar); João Schmidt, Victor Hugo (Willian Arão), Rollheiser e Barreal (Caballero); Lautaro Díaz (Tiquinho Soares).
🟥 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)
🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias