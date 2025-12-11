Ingleses comemoram retorno de Gabriel Jesus ao Arsenal: 'O que precisava'
Jogador entrou em campo pela primeira vez após 11 meses
O retorno de Gabriel Jesus ao Arsenal virou assunto de destaque na imprensa inglesa. Depois de 11 meses afastado por lesão, o atacante brasileiro voltou a atuar na vitória por 3 a 0 sobre o Club Brugge, pela Champions League, e ganhou elogios contundentes do The Athletic. Para o jornal, sua reestreia foi "o que o Arsenal precisava", tanto pelo impacto imediato em campo quanto pela energia transmitida ao elenco.
O portal britânico destacou que, embora tenha jogado apenas meia hora, Jesus tocou mais vezes na bola que Gyokeres, titular por 62 minutos. Mesmo sem marcar, acertou o travessão, buscou jogo pelos lados, caiu no meio e deu novas alternativas ao sistema ofensivo. O retorno, segundo o The Athletic, criou uma aura de alívio e otimismo para o torcedor – um sentimento reforçado pelo técnico Mikel Arteta, que descreveu a volta do brasileiro como "algo muito especial" após quase um ano de recuperação.
Impacto imediato e elogios de Arteta
De acordo com o The Athletic, o simples fato de ver Gabriel Jesus sorrindo, se movimentando com naturalidade e se conectando com os companheiros já mudou o clima no time. Arteta, treinador do Arsenal, falou sobre o retorno do ex-Palmeiras e celebrou.
– Estamos muito felizes por ele. Foram 11 meses de luta contra outra lesão complicada, e vê-lo voltar com essa energia e essa qualidade é impressionante. Todos no clube o adoram – disse o treinador dos Gunners.
O atacante também desabafou sobre o longo período de recuperação, afirmando que está feliz por voltar a jogar, principalmente da forma em que atuou. Gabriel Jesus se impressinou consigo mesmo, e sua performance o fez se alegrar, já que chegou até a duvidar de si mesmo.
– Só de voltar depois de 11 meses e me mover do jeito que me movi, estou muito feliz. Onze meses parado, duvidando de mim mesmo – afirmou no vestiário, lembrando que, mesmo sem marcar, acertou o gol nas três chances que finalizou e saiu satisfeito com o desempenho.
O retorno também reacendeu uma parceria que marcou o Arsenal em 2022/23: por alguns minutos, Jesus dividiu o ataque com Saka e Gabriel Martinelli. Para o jornal, foi impossível não notar o impacto emocional da trinca reunida.
– Eu amo o Gabi. Ele é um dos melhores atacantes do mundo pra mim, e fico muito feliz de tê-lo de volta – afirmou Martinelli.
Para Arteta, o brasileiro oferece algo que o time vinha sentindo falta: a capacidade de conectar todos ao redor. O The Athletic reforçou esse ponto ao afirmar que Jesus traz "ética coletiva e improviso técnico", combinação rara no elenco atual.
Com Gabriel Jesus, Arsenal brilha na Champions League
A vitória sobre o Club Brugge rendeu outros destaques, como o brilho de Madueke – autor de dois golaços – e o belo chute de Martinelli no segundo tempo. Mas, para o jornal inglês, nada superou a sensação de esperança transmitida pela reentrada de Jesus. A publicação descreve sua movimentação como incômoda para a defesa adversária, citando o volume de jogadas criadas em apenas 30 minutos.
O The Athletic também chamou atenção para o "antigo Arsenal" que voltou a aparecer em campo naquele trecho da partida: jogadas rápidas, troca de posições e combinações curtas, estilo que Jesus representa como poucos. Em um elenco que ganhou novas peças e passou por mudanças estruturais, o brasileiro segue visto como um elemento capaz de elevar o nível ofensivo.
Arteta acredita que, se mantiver a forma física, Gabriel Jesus pode ter papel decisivo na segunda metade da temporada. O treinador destacou que o camisa 9 tem treinado com intensidade e entusiasmo, algo que a comissão vê como sinal de que ele está pronto para retomar protagonismo.
Jesus também falou sobre o processo até estar de volta:
– Nos primeiros três meses, eu tinha muitas dúvidas, mas depois consegui me concentrar mais no que Deus quer de mim. Me sinto mais do que pronto – disse ao site oficial do clube.
Para o The Athletic, o torcedor deixou o estádio com a imaginação acesa: a volta de Jesus reacende possibilidades táticas e devolve ao Arsenal uma peça capaz de transformar jogos mesmo em espaços curtos de tempo. A publicação afirma que sua atuação "foi o suficiente para mostrar o que o Arsenal vinha buscando" e descreve o clima após o apito final como "a mistura perfeita entre alívio e empolgação".
Sem fazer grande alarde e sem precisar marcar, Gabriel Jesus – na avaliação dos ingleses – entregou justamente o que faltava ao Arsenal. O retorno, ainda que breve, mostrou que o brasileiro pode voltar a ser determinante no time que lidera sua Champions com 100% de aproveitamento e vive fase positiva também na Premier League.
Confira as principais estatísticas de Gabriel Jesus em seu retorno ao Arsenal, segundo dados da Flashscore:
28 minutos jogados
3 finalizações (2 no gol)
1 passe decisivo
14/15 passes certos (93%)
2/2 duelos ganhos
20 toques na bola
7 passes no terço final do campo
