O ponto final da carreira de Ivan Rakitić foi escrito nesta segunda-feira (7). Com passagens por Barcelona e Sevilla, o meia anunciou a aposentadoria do futebol aos 37 anos. A última camisa vestida pelo ex-atleta foi a do Hajduk Split, da Croácia.

Em 18 de maio, as especulações sobre o fim da carreira de Rakitić ganharam força. Durante a última partida do Hajduk Split pela liga nacional, o croata permaneceu no banco de reservas, visivelmente emocionado ao soar do apito final. Na época, ele negou o sinal.

A equipe de Rakitić não alcançou o objetivo principal da temporada — conquistar o título nacional, terminou em terceiro. Conforme o jornal espanhol "As", o ex-jogador deve continuar ligado ao clube do país natal, mas em um novo papel: na função de líder do departamento esportivo do Hajduk Split.

Carreira de Ivan Rakitić ⚽

Cerebral, eficiente e preciso. Letal nas bolas paradas, protetor do meio-campo e perigoso no ataque. Em 19 anos de carreira, Rakitić ficou marcado na memória dos fãs de futebol internacional na segunda metade década de 2010. Após brilhar no futebol espanhol pelo Sevilla por quatro anos, o croata subiu o degrau e chegou ao Barcelona. Foi direto para o time titular, para formar um tripé histórico no meio-campo catalão, ao lado de Andrés Iniesta e Sergio Busquets.

Deixou sua marca na final da Champions League de 2014/15, a última da história do clube, e seguiu em alto nível nos anos seguintes até a consagração com a Croácia vice-campeão do mundo na copa do Mundo de 2018. Pela seleção, foram 106 exibições, com 15 gols.

Veja o anúncio de aposentadoria nas redes sociais:

