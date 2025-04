Jornal aponta saída de Ancelotti, que pode estar mais próximo da Seleção

Carlo Ancelotti está cada vez mais próximo de deixar o comando do Real Madrid. Segundo informações da "Sky Sports News", o treinador italiano deve se despedir do clube merengue após a final da Copa do Rei, marcada para o dia 26 de abril, contra o Barcelona, em Sevilha.

A possível saída ganhou força após a eliminação do Real Madrid nas quartas de final da Champions League diante do Arsenal. Após perder por 2 a 1 no Santiago Bernabéu, o time espanhol foi derrotado por 5 a 1 no placar agregado, o que aumentou a pressão sobre o técnico de 65 anos. Mesmo assim, Ancelotti deve permanecer no cargo até a decisão da Copa do Rei.

Em entrevista após a eliminação, o próprio Ancelotti levantou dúvidas sobre seu futuro.

- Talvez o clube decida me substituir e talvez isso aconteça este ano ou no próximo, quando meu contrato terminar. Mas quando eu sair, serei grato a este clube. Isso pode ser amanhã, em 10 dias, um mês ou um ano. Se meu contrato acabar ou não, realmente não me importo - declarou o italiano.

Possível cargo de Ancelotti na Seleção

A especulação sobre o futuro de Ancelotti se intensifica à medida que a Seleção Brasileira busca um novo treinador. Ainda de acordo com a "Sky Sports News", há esperança por parte da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) de que o italiano aceite o convite para comandar o Brasil. O empresário Diego Fernandes, que possui ligações com o staff do treinador e com a própria CBF, estaria atuando como uma ponte estratégica nas negociações.

A urgência da CBF tem motivo: a Seleção volta a campo em junho, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, enfrentando Paraguai e Equador. Desde a saída de Dorival Júnior, demitido após a goleada sofrida contra a Argentina por 4 a 1 em março, a equipe segue sem técnico.

Real Madrid já pensa no futuro sem Ancelotti

Embora Ancelotti tenha contrato com o Real Madrid até junho de 2026, a possibilidade de uma saída antecipada não é descartada. O clube já começa a olhar para o futuro e nomes como o de Xabi Alonso, ex-jogador do Real e atual treinador do Bayer Leverkusen, surgem como possíveis substitutos.

Desde que retornou ao Real Madrid em 2021, Ancelotti conquistou 11 títulos, entre eles dois Campeonatos Espanhóis, duas Champions League e um Mundial de Clubes. A sua saída representaria o fim de um ciclo vitorioso e, ao mesmo tempo, o início de uma nova etapa para a Seleção Brasileira.