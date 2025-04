Ancelotti ganha dor de cabeça após eliminação do Real Madrid na Champions

Técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti ganhou uma dor de cabeça faltando 10 dias para a final da Copa do Rei contra o Barcelona. Na eliminação da Champions League, o comandante precisou substituir Kylian Mbappé por conta de uma lesão no tornozelo direito.

A saída do atacante não estava prevista, mas o atleta não estava em condições de permanecer na partida e precisou sair para a entrada de Brahim Díaz. Nos próximos dias, o Real Madrid realizará exames para determinar a gravidade da lesão, embora haja preocupação com Mbappé.

No fim de semana, o Real Madrid encara o Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol, mas Ancelotti já não contaria com o jogador devido a expulsão do atleta diante do Alavés. Ainda assim, Mbappé tem apenas 10 dias para se recuperar e estar à disposição de um jogo decisivo.

Com a derrota na final da Supercopa da Espanha e a eliminação precoce na Champions League, o Real Madrid tem oito jogos para tentar salvar a temporada. A equipe de Ancelotti sonha com a Copa do Rei e está na vice-liderança da La Liga, mas conta com Mbappé para fazer uma reta final de temporada forte.

Na temporada, Mbappé é o artilheiro do Real Madrid e a principal esperança de gols do time de Carlo Ancelotti. Em 50 partidas disputadas, o atacante marcou 33 gols e contribuiu com cinco assistências, o que representa números mais expressivos do que os de Vini Jr e Rodrygo.