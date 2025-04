Ancelotti faz mistério sobre futuro no Real Madrid após eliminação na Champions

Técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti fez mistério sobre sua permanência no clube após a eliminação na Champions League. Pressionado, o comandante foi questionado sobre a possibilidade do jogo contra o Arsenal ter sido o último de Liga dos Campeões à frente do clube espanhol.

- Nesta temporada, sim. Infelizmente. Estamos na briga na La Liga, temos uma final de Copa do Rei e o Mundial de Clubes. É uma temporada interminável, mas temos que levantar a cabeça. É uma parte do futebol com a qual não estamos acostumados. Não sei o que será do meu futuro e nem quero saber - disse em entrevista à "Movistar".

Ancelotti foi questionado sobre a permanência para o Mundial de Clubes caso o Real Madrid tenha o desejo de se desfazer de seus serviços. O comandante se esquivou, mas afirmou que agradecerá o clube independentemente da decisão a ser tomada.

- Não posso responder agora. No dia que encerrar meu trabalho aqui, só direi uma coisa: obrigado. Para mim, não importa se o contrato acabar. Não pensei em nenhum momento que eu não serei o treinador do Real Madrid.

Apesar do contrato até junho de 2026, Carlo Ancelotti segue com futuro indefinido para a próxima temporada no Real Madrid. Além da eliminação na Champions League, o comandante já foi derrotado na final da Supercopa da Espanha para o Barcelona por 5 a 2.

O treinador é um dos nomes na mira da Seleção Brasileira desde a demissão de Dorival Júnior, embora Jorge Jesus também seja um dos nomes cotados na CBF. No entanto, a má fase de Ancelotti no Real Madrid contribui para uma saída precoce no fim da temporada.

Segunda passagem de Ancelotti no Real Madrid

Contratado em 2021, Carlo Ancelotti conquistou duas Champions League, dois Campeonatos Espanhóis, uma Copa do Rei, dois Mundiais de Clubes, duas Supercopas da Europa e uma Supercopa da Espanha. Ainda assim, o comandante vive pressão em uma temporada que pode encerrar sem taças para o maior campeão do país.