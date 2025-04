Não foi desta vez que o Real Madrid conseguiu a tão esperada 'remontada' na Champions League por parte dos torcedores. O clube deu adeus à competição ao ser novamente derrotado pelo Arsenal, desta vez em casa. Capitão da equipe, Lucas Vázquez analisou a eliminação, porém reforçou que a temporada ainda não acabou.

- Momento difícil. Acho que tentamos hoje. Foi um jogo difícil. Não tivemos todas as chances que gostaríamos. Não perdemos a credibilidade no jogo. Houve interrupções. Não aconteceu. Talvez sim [faltou futebol]. Precisávamos de mais clareza e mais paciência. Eles vieram aqui para se defender, para fazer a sua parte. No primeiro tempo, não fizeram quase nada. No segundo, com o time totalmente concentrado, conquistaram a vitória.

- Ainda falta muito para a temporada acabar. O time está unido e ansioso para conquistar o que resta - ressaltou o lateral, referindo-se à final da Copa do Rei, no próximo fim de semana.

Substituído na metade do segundo tempo, Vázquez não eximiu a culpa do elenco na eliminação, porém ressaltou fazer parte do futebol. Além disso, agradeceu o apoio dos torcedores, que lotaram o Santiago Bernabéu mesmo após a derrota por 3 a 0 no primeiro jogo, na Inglaterra.

- Assim como quando ganhamos, também o é quando perdemos. Faz parte do futebol. Sempre damos o nosso melhor. Obrigado pela atmosfera que vocês criaram. O Real Madrid estará sempre de volta.

Courtois 🗣️: 'Às vezes, temos que jogar mais como um time'

Além do capitão do Real Madrid, o goleiro Courtois também falou após a eliminação dolorida da Champions League. Para o arqueiro, que defendeu um pênalti importante no início da partida, às vezes o time tem que jogar mais em conjunto e não individualmente.

- Às vezes, talvez você precise ser autocrítico e analisar bem tudo. Sinto que somos um time, mas às vezes temos que jogar mais como um time e não tão individualmente. Se eles marcarem Vini ou Kylian duas vezes, você ganha uma vez, mas nem sempre. Você tem que olhar para isso, fazer uma autocrítica. E olhe para frente.

Courtois também falou sobre o Arsenal, que venceu as duas partidas e garantiu vaga nas semifinais para encarar o PSG. O goleiro ressaltou a ausência de Joselu, que foi sentida pelo time, além de reforçar o desejo em dar alegrias aos torcedores no restante da temporada.

- É um time que defende bem e pressiona bem. É difícil encontrar lacunas. Talvez com chutes de longa distância, tentamos alguns cruzamentos... Mas este ano não temos um Joselu, um atacante nato. Ainda falta muito para a temporada acabar. A Liga, a Copa, o Mundial de Clubes... Temos que fazer tudo. Temos que agradecer aos fãs. O ambiente era muito agradável. Espero poder trazer um pouco de alegria para vocês nesta temporada.

- No final, quando marcam um pênalti contra você, se você defender, você ainda acredita. No começo nós criamos perigo e eu senti os fãs. Mas o Arsenal é um time que defende muito bem. Era muito difícil criar perigo. Eu senti que se tivéssemos marcado depois do intervalo poderíamos ter entrado… mas eles marcaram. Nós tentamos, continuamos acreditando… Mas não conseguimos. Raya não precisou fazer nenhuma defesa. Esse é o resumo do empate - disse Courtois sobre o pênalti defendido.

Como foi o jogo entre Real Madrid x Arsenal

No início do primeiro tempo, o Arsenal pressionou o Real Madrid e teve duas oportunidades boas com o Saka, sendo uma finalizada pela linha de fundo e outra defendida por Courtois. Mas aos 12 minutos, o inglês teve a chance de ouro em cobrança de pênalti, mas o camisa sete tentou dar uma cavadinha, e o goleiro belga fez grande defesa.

Na sequência, os espanhóis tiveram mais volume, tiveram um pênalti marcado a favor, mas anulado pelo VAR e não conseguiram se impor e chutar na direção do gol de Raya. Nos acréscimos, os ingleses chegaram mais uma vez com perigo com Martinelli sendo acionado por Rice pelo lado esquerdo e batendo cruzado para outra grande intervenção de Courtois.

No segundo tempo, o Real Madrid iniciou com mais volume, mas sem assustar o Arsenal. Aos 19 minutos, os Gunners conseguiram armar uma grande jogada coletiva em que Merino acionou Saka na área, e o inglês tocou por cima de Courtois na saída do goleiro para abrir o placar. No entanto, os merengues igualaram o marcador aos 21 minutos com Vini Jr roubando uma bola de Saliba dentro da área e estufando as redes.

Na sequência, o Real Madrid tentou impor mais volume, e Endrick teve uma grande chance nos acréscimos após cruzamento de Vini Jr, mas finalizou pela linha de fundo. Na reta final, Martinelli foi lançado em profundidade no campo de ataque, ganhou da defesa na velocidade e bateu na saída de Courtois para definir a vitória do Arsenal no Santiago Bernabéu.