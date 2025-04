Os últimos classificados das semifinais da Champions League foram conhecidos nesta quarta-feira (15). Arsenal e Inter de Milão selaram as vagas restantes na penúltima fase da competição. Os clubes venceram no jogo de ida, abrindo margem no placar, e no duelo de volta, o Arsenal venceu fora de casa e a Inter de Milão apenas empatou, garantindo assim as classificações para as semis. Confira os resultados:

continua após a publicidade

Real Madrid 1x2 Arsenal - placar agregado 1x5

Inter de Milão 2x2 Bayern de Munique - placar agregado 4x3

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Os jogos de ida das semifinais da Champions League acontecerão nos dias 29 e 30 de abril, enquanto as partidas de volta serão realizadas nos dias 6 e 7 de maio.

continua após a publicidade

Inter de Milão sofre no empate contra Bayern, mas se classifica

No duelo entre Inter de Milão e Bayern de Munique, a equipe italiana tinha a vantagem no confronto, pois havia vencido o primeiro confronto na casa dos alemães. No duelo de volta, o primeiro tempo era truncado, o que era bom para a Inter, e terminou empatado por 0 a 0.

➡️ Bayern tenta até o final, mas Inter se classifica às semis da Champions League

Inter x Bayern pela Champions (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Já no segundo tempo, o jogo tomou outros caminhos. Pouco tempo depois do apito de recomeço do jogo, Harry Kane marcou o primeiro gol do confronto das quartas, empatando no agregado e botando fogo no confronto. Entretanto, a Inter de Milão demonstrou o porquê era favorita e em quatro minutos, marcou dois gols e virou o jogo. Na reta final, o Bayern ainda fez mais um gol, incendiando o confronto, mas não foi o suficiente para evitar uma classificação dos Nerazzuri.

continua após a publicidade

Jogo de ida: Bayern de Munique 1x2 Inter de Milão Jogo de volta: Inter de Milão 2x2 Bayern de Munique

Arsenal não deixa Real Madrid pressionar e garante classificação

No duelo de volta do confronto entre Real Madrid e Arsenal, o time inglês surpreendeu mais uma vez na Champions League, e derrotou o Real na sua casa. O clube espanhol até tentava pressionar, pois teve um gol anulado no início e contou com Courtois defendendo pênalti, assim, botando mais tempêro no confronto.

➡️Martinelli marca, Arsenal vence Real Madrid e avança às semifinais da Champions

Endrick em ação pelo Real Madrid contra o Arsenal, na Champions League (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Entretanto, o clube não conseguiu fazer valer a mística das "noites mágicas do Bernabéu" e apesar de pressionar, não conseguia finalizar sua jogadas com o capricho para marcar. O Arsenal, que não tinha nada a ver com isso, fez seu jogo e Saka marcou para os Gunners, se redimindo do pênalti perdido. Vini Jr. até empatou, mas ao fim do jogo, o brasileiro Martinelli jogou a pá da cal para selar a classificação do Arsenal.

Jogo de ida: Arsenal 3x0 Real Madrid Jogo de volta: Real Madrid 1x2 Arsenal

Os jogos de ida das semifinais da Champions League acontecerão nos dias 29 e 30 de abril, enquanto as partidas de volta serão realizadas nos dias 6 e 7 de maio.