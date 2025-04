Ancelotti cai? Veja retrospecto de técnicos do Real eliminados nas quartas de Champions

Técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti está pressionado, principalmente por conta da eliminação nas quartas de final da Champions League. No entanto, o comandante não é o primeiro treinador a cair precocemente com a equipe merengue no principal torneio da Europa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Apesar de ter vencido duas Ligas dos Campeões dois Campeonatos Espanhóis em sua segunda passagem pelo Real Madrid, Ancelotti vê um retrospecto negativo de quem o precedeu e caiu nas quartas de final da competição da Uefa. Nos últimos 35 anos, os merengues foram eliminados quatro vezes nesta altura da Champions League, e o Lance! detalha o que aconteceu com cada treinador.

continua após a publicidade

Na temporada 1990/1991, Di Stefano assumiu o Real Madrid no meio da temporada substituindo John Toshack. No entanto, o argentino não resistiu a eliminação para o Spartak Moscou nas quartas de final da Champions League após uma derrota por 3 a 1 no Santiago Bernabéu e foi demitido em seguida. Radomir Antic assumiu a equipe no lugar do ídolo.

Em 1995/1996, Arsenio Iglesias assumiu o Real Madrid em janeiro de 1996 após a demissão de Jorge Valdano. O interino foi eliminado para a Juventus pelo placar agregado de 2 a 1 nas quartas de final da Champions League, mas comandou o clube merengue até o fim da temporada. No entanto, o espanhol não permaneceu, e Fábio Capello foi contratado.

continua após a publicidade

Em 1998/1999, John Toshack retornou ao Real Madrid para substituir o holandês Guus Hidink e encarou o Dínamo Kiev pelo jogo de ida das quartas de final de Champions em sua segunda partida. O britânico foi eliminado após a derrota no duelo de volta por 2 a 0, mas se manteve no cargo e chegou a iniciar a temporada seguinte. No entanto, o galês foi demitido em novembro de 1999.

Por fim, Carlos Queiroz foi contratado para dirigir o Real Madrid em 2003/2004 e conseguiu ter um bom início com a conquista da Supercopa da Espanha. No entanto, o português foi eliminado na Liga dos Campeões de forma surpreendente para o Monaco e foi demitido ao fim da temporada.

Cenário de Ancelotti no Real Madrid

Atual treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti possui contrato até junho de 2026 e um histórico muito pesado no clube devido a diversos títulos conquistados, como duas Champions League. No entanto, o treinador está ameaçado e fez mistério ao comentar sobre seu futuro na Espanha.

- Não sei o que será do meu futuro e nem quero saber. Não posso responder agora. No dia que encerrar meu trabalho aqui, só direi uma coisa: obrigado. Para mim, não importa se o contrato acabar. Não pensei em nenhum momento que eu não serei o treinador do Real Madrid.

Em duas ocasiões em que o Real Madrid foi eliminado nas quartas de final de Champions League ocorreram na década de 1960. Na época, os merengues eram comandados por Miguel Muñoz, que permaneceu no clube por 14 anos e saiu somente em 1974, tendo resistido as eliminações por conta de seu grande retrospecto positivo.