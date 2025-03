Especulado no Real Madrid, Xabi Alonso deixa futuro em aberto

Especulado no Real Madrid, Xabi Alonso deixou seu futuro como treinador do Bayer Leverkusen em aberto. Questionado sobre seus próximos passos durante coletiva de imprensa, o espanhol afirmou estar focado nos compromissos com a equipe alemã e não esclareceu o que fará em 2025/2026.

- Me mantenho centrado nesta temporada. Estamos em um momento importante e não queremos especular. Não queremos pensar em nada além do futebol.

Xabi Alonso possui contrato com o Bayer Leverkusen até junho de 2026, o que faria com que o Real Madrid precisasse pagar a multa do treinador para contratá-lo. No clube merengue, Carlo Ancelotti também possui vínculo até o próximo ano, mas o futuro de ambos os nomes segue em aberto.

Na reta final de temporada, Xabi Alonso está focado nas últimas decisões da Bundesliga e na semifinal da Copa da Alemanha, onde busca o segundo título consecutivo do torneio. No entanto, a imprensa indica que exista um desejo tanto por parte do treinador, quanto do Real Madrid em uma união no futuro.

Xabi Alonso é cotado para substituir Ancelotti no Real Madrid

Enquanto Carlo Ancelotti tem seu futuro indefinido, Xabi Alonso é tratado como o nome favorito para assumir o comando do Real Madrid. O meia possui identificação com a equipe merengue, uma vez que defendeu a camisa do clube entre 2009 e 2014.

Em janeiro, o comandante do Bayer Leverkusen não escondeu o carinho que sente pelo Real Madrid, o que aumentou a especulação em relação a uma possível chegada para a próxima temporada. No entanto, o treinador afirmou que tem contrato com a equipe alemã e que está focado em seus objetivos.