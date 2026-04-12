Manchester City vence Chelsea e reduz diferença para o líder Arsenal
Citizens dependem apenas de si mesmo para alcançar o topo da tabela
Em atuação dominante, o Manchester City venceu o Chelsea por 3 a 0 neste domingo (12). O confronto foi válido pela 32ª rodada da Premier League e foi disputado no Stamford Bridge, em Londres. Os destaques da partida foram Nico O'Reilly, Marc Guéhi e Jérémy Doku, que anotaram os gols da vitória. No entanto, o meia Rayan Cherki também foi protagonista, contribuindo com duas assistências decisivas para a construção da vantagem dos visitantes ainda no início da segunda etapa.
Com a vitória dos Citizens, a equipe deu um passo determinante rumo à liderança da competição. O time de Pep Guardiola se aproximou do líder Arsenal e agora está a apenas seis pontos de diferença. Apesar da distância na tabela, o Manchester City possui um jogo a menos, e o próximo duelo da equipe na Premier League será justamente contra os Gunners. Diante desse cenário, o City depende apenas de si mesmo para alcançar o topo, já que, caso vença o confronto direto – como fez na recente final da Copa da Liga Inglesa – e triunfe em seu jogo atrasado, deve assumir a primeira colocação.
O Chelsea, por outro lado, perdeu uma oportunidade clara de ingressar no G-5 da Premier League. A equipe londrina amargou sua terceira derrota consecutiva no campeonato e, além de não subir na classificação, vê rivais como Brentford, Everton, Brighton e Sunderland se aproximarem perigosamente. O revés em casa aumenta a pressão sobre o elenco para a reta final da temporada, especialmente pela apatia demonstrada após sofrer o primeiro gol.
Como foi o jogo entre Chelsea e Manchester City?
No grande clássico entre duas equipes do "Big Six" da Inglaterra, os dois times entraram em campo com pretensões muito claras: enquanto o Chelsea buscava a vitória para entrar na zona de classificação à Champions League, o Manchester City queria os três pontos para encostar no líder Arsenal, que havia tropeçado na rodada. Devido à importância do resultado para ambos, o jogo, que prometia ser eletrizante, cumpriu as expectativas dos torcedores presentes no Stamford Bridge.
Jogando em casa, o Chelsea aproveitou o apoio de sua torcida e usou o fator campo como vantagem nos minutos iniciais da partida. A equipe comandada por Liam Rosenior apresentou um desempenho superior no começo, gerando bastante dor de cabeça à defesa do Manchester City. O time azul trocava passes com velocidade e chegava com perigo, chegando inclusive a balançar as redes com o lateral Cucurella, porém, o lance foi prontamente anulado pela arbitragem por impedimento.
Ao longo da primeira etapa, no entanto, o Manchester City conseguiu se reorganizar. Após ser totalmente pressionado durante os primeiros 20 minutos, o grupo de Guardiola conseguiu sair para o jogo e alcançou sua primeira finalização. A partir daí, os Citizens se animaram e conseguiram equilibrar o duelo, apresentando perigo real aos Blues. O jogo ficou aberto, com as duas equipes construindo boas jogadas ofensivas, mas pecando no momento da finalização. Desta forma, o primeiro tempo, apesar de movimentado, terminou sem gols.
No segundo tempo, o tom eletrizante do confronto continuou, mas com uma mudança drástica de postura. Logo no início da etapa, o placar foi aberto. Após receber instruções táticas no intervalo, o Manchester City voltou melhor e, trabalhando a jogada com paciência, fez a bola chegar em Cherki. O francês efetuou um cruzamento primoroso e achou Nico O'Reilly livre na área. O lateral, ao melhor estilo centroavante, cabeceou firme e à queima-roupa para abrir o placar do clássico.
Após o gol, o Manchester City tomou totalmente as rédeas do confronto. Se no primeiro tempo o Chelsea havia sido melhor, na segunda etapa os Citizens foram absolutos e dominantes. Não demorou para que o segundo gol acontecesse: em jogada de escanteio, Cherki recebeu a bola e tocou curto para Doku. O atacante belga ficou no mano a mano e devolveu para o francês, que costurou a marcação para o meio. O francês driblou com a perna direita e, já pelo lado esquerdo, achou Marc Guéhi sem marcação. O zagueiro chutou com precisão para marcar o segundo gol.
Apenas 17 minutos após o primeiro gol, o City consolidou a goleada. A equipe atacou rápido e, após uma finalização de Semenyo, o goleiro Robert Sánchez fez a defesa e tentou sair jogando com Caicedo. O meio-campista, no entanto, recebeu na fogueira devido à forte pressão alta exercida pelo time de Guardiola. O equatoriano acabou cercado por três adversários e teve a bola roubada por Doku, que dominou, invadiu a área e chutou firme para anotar o terceiro gol do City. Após o forte ímpeto, o Chelsea pouco conseguiu reagir e os visitantes controlaram o ritmo até o fim.
O que vem por aí?
Após o duelo deste domingo, o Chelsea terá outro grande confronto pela frente na tentativa de recuperação, desta vez contra o Manchester United. A equipe volta a campo no próximo sábado (18), às 16h (de Brasília). O Manchester City, por outro lado, terá uma verdadeira final antecipada pela frente: enfrentará o líder Arsenal no próximo domingo (19), às 12h30 (de Brasília). O confronto direto entre líder e vice-líder é visto como o ponto de virada definitivo para a briga pelo título da Premier League nesta temporada.
