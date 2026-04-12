Europeus reagem a erro de brasileiro na Premier League: 'Mais uma vez'
Essa não é a primeira vez que Andrey falha na marcação na Premier League
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O Chelsea perde, por 3 a 0, do Manchester City, em casa. No primeiro gol, o ex-Vasco Andrey Santos, falhou na marcação, deixando O'Reily cabecear sozinho e abrir o placar para o time de Manchester. Minutos depois, os comandados de Guardiola marcaram mais dois.
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Veja como os europeus reagiram:
Tradução: Andrey Santos mais uma vez falhando no setor de defesa
Tradução: O Andrey Santos não sabe pular ou algo do tipo?
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Pressão sobre o Arsenal
Com a vitória sobre o Chelsea, o Manchester City fica cada vez mais perto do Arsenal, líder da Premier League. Com um confronto direto chegando contra os Gunners e uma partida adiantada contra o Burnley, em caso de duas vitórias, os comandados de Guardiola podem se tornar os líderes do campeonato em 10 dias.
O Arsenal, por outro lado, não ajudou a si mesmo, perdendo o duelo contra o Bournemouth, time de Rayan, em casa. Além da liderança na Premier League, o time de Arterta também precisa preservar o placar que construiu na Champions League, após vencer a partida de ida das quartas de finais contra o Sporting, de Portugal, pelo placar de 1 a 0.
O último título de Premier League do Arsenal foi na temporada de 1997 e 1998. O time de Londres já ficou, diversas vezes, em segundo colocado na competição, mas desde então nunca mais levantou a taça mais cobiçada do futebol inglês.
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