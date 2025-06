Jorge Jesus quer igualar contrato de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr

O treinador Jorge Jesus está prestes a retornar ao futebol da Arábia Saudita. Após a demissão do Al-Hilal no início de maio, o português estava sem clube e, agora, está muito perto de um acerto justamente com o rival Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo – que teve seu contrato renovado até 2027 nesta semana. O acerto do técnico está por detalhes de acontecer, como a definição exata do tempo de vínculo entre ambas as partes.

Jorge Jesus tem a intenção de assinar o contrato por duas temporadas, até junho de 2027 – o que igualaria a duração do acordo recém-feito com o craque compatriota. Há a discussão, no entanto, de ser de apenas uma temporada com ou sem renovação automática por mais um ano. A assinatura deve ser feita na próxima semana, em Madrid, e os valores são desconhecidos, até o momento.

Jorge Jesus na vitória do Al-Hilal por 2 a 0 em cima do Al-Nassr (Foto: Divulgação/Al-Hilal)

Se confirmado, Jesus assumirá o cargo que era de Stefano Pioli, demitido pelo time saudita na última semana, após ter ficado na posição por apenas nove meses. A temporada sem títulos e sem classificação para a próxima edição da Champions League Asiática pesaram para a escolha da rescisão – que também teria tido influência de Cristiano Ronaldo.

🤔 Reencontro de Jorge Jesus com Gerson?

Além da finalização do acerto com o técnico português de 70 anos e da renovação com o craque de quase mil gols, o Al-Nassr segue no mercado buscando se reforçar. Um dos nomes ventilados no time e que seria um pedido de Jesus é o de Gerson, capitão do Flamengo e titular da Seleção Brasileira.

Velho conhecido do Mister dos tempos do histórico Flamengo de 2019, nas conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, o meio-campista já teria um acordo encaminhado com o Zenit, da Rússia, mas os sauditas estariam tentando atravessar a negociação. Com multa de rescisão estabelecida em 25 milhões de euros (mais de 160 milhões de reais), os clubes interessados podem negociar diretamente com o jogador mediante pagamento à vista do valor ao Flamengo.