Haaland quebra recorde de gols de Messi e Cristiano Ronaldo

O atacante Erling Haaland, do Manchester City, com apenas 24 anos, atingiu a marca de impressionantes 300 gols na carreira após marcar contra a Juventus, em partida válida pelo Mundial de Clubes, na última quinta-feira (26). Com isso, desbancou diversos craques contemporâneos ao alcançar o feito em menos tempo.

Enquanto o norueguês fez 300 gols em 370 partidas, Kylian Mbappé, por exemplo, levou 409 jogos para balançar a rede o mesmo número de vezes. Lionel Messi, por sua vez, precisou estar em campo 418 vezes para fazer o "gol 300". Já o português Cristiano Ronaldo – que renovou seu contrato com o Al Nassr por mais duas temporadas em cifras bilionárias – levou 554 jogos.

Haaland em Manchester City x Juventus pelo Mundial (Foto: Chandan KHANNA / AFP)

Após o término do confronto europeu, finalizado em 5 a 2 para os ingleses, o treinador Pep Guardiola rasgou elogios e comemorou a volta do jogador:

– Tudo o que posso dizer é parabéns. Marcar 300 gols aos 24 anos, isso é bastante bom, não é? Estou muito feliz pelo Erling, por mais um gol e por estar envolvido nos espaços curtos. Foi realmente muito bom. Ele é o melhor jogador do mundo, sua ausência foi sentida, isso ficou claro. Estou feliz, espero que ele possa nos ajudar muito – disse o técnico.

⚽ Veja todos os gols de Haaland divididos por clubes

Seleção norueguesa: 42 gols Molde: 20 gols RB Salzburg: 29 gols Borussia Dortmund: 86 gols Manchester City: 123 gols Total: 300 gols oficiais

⚔️ Como foi o duelo entre Manchester City e Juventus, pelo Mundial de clubes?

No jogo que valia a liderança do grupo G, o Manchester City goleou a Juventus por 5 a 2 e garantiu a melhor campanha da fase no Mundial de Clubes, com 100% de aproveitamento. A partida foi realizada no Camping World Stadium, em Orlando (EUA), e teve gols de Doku, Kalulu (gol contra bizarro), Haaland, Foden e Savinho – um golaço – para o City. Koopmeiners e Vlahovic descontaram para a Juve.

Com a vitória, o Manchester City garantiu a primeira colocação do Grupo G da competição e enfrenta o Al-Hilal nas oitavas de final, podendo pegar o Fluminense em uma hipotética fase de quartas de final. Já a Juventus ficou com a segunda posição e vai enfrentar o Real Madrid nas oitavas do torneio.