Um trecho da grande entrevista concedida pelo técnico Jorge Jesus ao "Canal 11" foi divulgada na manhã deste sábado com o assunto Neymar. Além de exaltar o brasileiro, o português acredita que o novo atacante do Santos deixou o Al-Hilal triste, principalmente com ele.

- Foi o melhor jogador que eu trabalhei desde que sou treinador - iniciou Jorge Jesus, que foi questionado sobre Neymar ter saído triste do Al Hilal: - Sim, principalmente comigo.

O ex-Flamengo optou por não inscrever Neymar no campeonato saudita alegando que o brasileiro não estaria fisicamente apto para acompanhar a equipe. Para o português, não seria viável tirar alguém da equipe inscrita para pôr o jogador.

A declaração, no entanto, não foi bem recebida pelo atacante, que respondeu após reestreia pelo Santos, na última semana. Segundo Neymar, ele ficou chateado com as palavras do seu ex-treinador e afirmou demonstrar nos treinos que estava apto para reforçar a equipe em condições semelhantes aos ex-companheiros.

Além da polêmica com Jorge Jesus, a passagem de Neymar pelo Al-Hilal foi de longe a esperada por ambos. Durante os 17 meses que defendeu o clube saudita, ele entrou em campo em apenas sete jogos, sendo o último em novembro contra o Esteghlal, do Irã, pela Liga dos Campeões da Ásia.

Ao todo, atuou em 531 minutos, tendo marcado um gol e dado duas assistências. As graves lesões sofridas pelo atacante o prejudicaram na temporada, não não conseguindo mais espaço na equipe do técnico Jorge Jesus.

A entrevista completa de Jorge Jesus está prevista para ir ao ar na próxima segunda-feira. Além de Neymar, o comandante português abordará outros assuntos da carreira.

Entenda a "treta" entre Jorge Jesus e Neymar

O início da polêmica entre o ex-atacante do Al-Hilal e o comandante da equipe foi após Neymar sofrer uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A grave lesão tirou o jogador dos gramados por mais de um ano, e o retorno ocorreu em outubro de 2024.

Devido ao período longo de recuperação, o Al-Hilal optou por não inscrever o brasileiro no Campeonato Saudita, deixando-o apenas disponível para a liga nacional. No entanto, mesmo com a reabertura da janela para inscrição de novos atletas, o clube decidiu manter o camisa 10 fora da lista de estrangeiros relacionados para o Sauditão.

Recuperado da lesão, Neymar entrou em campo em apenas duas oportunidades pelo Al-Hilal, ambos pela Champions League da Ásia. A justificativca dada por Jorge Jesus foi o físico do jogador.

- Não está fácil. Ele vem de uma lesão que o tirou da competição. Quando estava voltando, voltou a se lesionar. É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém, um jogador top mundial. Mas a verdade é que, fisicamente, ele não tem conseguido acompanhar a equipe”, disse Jesus.

- Pois também não é fácil. Temos que tirar um jogador para inscrever o Neymar. O Neymar está inscrito na Champions League da Ásia, só não está inscrito em uma competição, que é o Campeonato Saudita. Ele também vai decidir sua vida. O que sei é que tem contrato com o Al-Hilal, e o resto não compete a mim.”