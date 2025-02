Neymar cita polêmica com Jorge Jesus pela primeira vez: ‘O campo fala’

Pouco depois de reestrear pelo Santos, Neymar falou pela primeira de vez um assunto polêmico que rondou sua carreira desde o fim do ano passado e que teve peso importante em sua saída do Al-Hilal e chegada ao Peixe. O atacante citou a fala do seu ex-técnico Jorge Jesus, que em entrevista coletiva afirmou que o jogador não estava em condições de atuar.

continua após a publicidade

➡️Neymar reestreia com empate no Santos em noite ‘estragada’ pelo Botafogo

Neymar já vinha participando de treinos com o elenco do time saudita desde o fim do ano passado, depois retornar da grave lesão no joelho e, sem seguida, se recuperar uma curta lesão muscular que teve em seu retorno aos gramados. O brasileiro se dizia bem fisicamente e que garantia um bom desempenho em campo. Porém, não foi o que se ouviu do português.

Neymar atuou por 51 minutos, fato que não acontecia desde março de 2023. Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

Para a CazéTV, no pós-Jogo, Neymar foi categórico ao dizer que Jorge Jesus estava errado em sua concepção sobre seu estado físico, mas que não iria entrar em polêmica e daria sua resposta dentro campo.

continua após a publicidade

- Obviamente fiquei muito chateado com as palavras do Jorge Jesus quando ele falou que eu não tinha condição, que eu não estava em condição igual à equipe. Nos treinamentos era completamente diferente, eu demonstrava que estava, sim, apto a jogar, e nas condições iguais aos atletas - afirmou.

➡️Neymar fala sobre pancada no tornozelo e mancada: ‘Pegou de verdade’

Além disso, citou que teve momento nos próprios treinamentos do Al-Hilal que ele deu demonstrações de estar em condições de jogo e que ficava "colocando minhocas" na cabeça do técnico para que ele desse aval para sua entrada nas partidas com a equipe, o que não aconteceu.

continua após a publicidade

- Porque quando a gente fazia coletivo quem decidia era eu. Eu que fazia os gols. Então eu colocava um monte de "minhoca" na cabeça dele. Não gosto de falar sobre isso, nem gosto de criar esses assuntos polêmicos, mas é a realidade. Quando ele deu essa informação, eu sabia que quando eu entrasse em campo eu ia demonstrar uma coisa diferente. O campo fala. É o único lugar onde eu consigo me defender é das quatro linhas. Aqui dentro é onde eu consigo me defender de todas as críticas, de todas as falas e do que pensam de mim - completou.

Neymar teve uma estreia consistente pelo Santos. O jogador entrou no intervalo e aguentou 51 minutos dentro de campo, fatos que não acontecia desde março de 2023, quando atuou em um jogo completo do Al-Hilal contra o Nassaji Mazandaran, do Irã, pela Liga dos Campeões da Ásia.

➡️Neymar se declara ao Santos após estreia e lamenta resultado amargo

Na partida da Vila Belmiro, o atacante teve dificuldade de atuar com espaço em campo, já que foi durante marcado pelo Botafogo-SP. Entretanto, conseguiu acionar os companheiros em campo com passes em profundidade, principalmente o atacante Guilherme pelo lado esquerdo. Em seu único chute a gol, conseguiu limpar dois marcadores e bateu forte de perma esquerda, obrigando o goleiro a fazer boa defesa.