Jorge Jesus dispara sobre situação física de Neymar: ‘Não consegue acompanhar’

O futuro de Neymar parece cada vez mais distante do Al-Hilal, da Arábia Saudita. Em coletiva após a vitória maiúscula do Patrão por 9 a 0 diante do Al-Fateh, pela Saudi Pro League, o treinador Jorge Jesus avaliou a situação física do astro brasileiro e afirmou que o camisa 10 provavelmente não será inscrito no campeonato local. A razão são as dificuldades físicas enfrentadas.

— Sobre Neymar... Não está fácil. Ele vem de uma lesão que o tirou da competição. Quando estava quase voltando, voltou a se lesionar. É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém, de top mundial. Mas a verdade é que fisicamente não tem conseguido acompanhar a equipe.

Neymar convive com muitas lesões desde que chegou ao Al-Hilal, na temporada 2023-24. Ao todo, o brasileiro disputou apenas sete jogos com a camisa da equipe e já perdeu mais 400 dias de contrato se recuperando de problemas na coxa e nos ligamentos cruzados.

Neymar e Jorge Jesus pelo Al-Hilal (Foto: Divulgação/Al-Hilal)

Com contrato até junho de 2025, Neymar tem o futuro indefinido na equipe, e inclusive, de acordo com o jornal francês 'L'Équipe, foi procurado pelo Chicago Fire, da MLS. O interesse do Inter Miami, de Lionel Messi e Luis Suárez, também desponta como interessado. Jorge Jesus analisou a situação contratual do astro e os :

— Não posso comentar coisas que não sei. A única coisa que sei é que Neymar neste momento não está inscrito. Até 31 de janeiro a janela está aberta. Portanto, não vou especular coisas que não sei. Eu quando idealizei este time foi com Mitrovic e Neymar, antes de ele ter essa lesão que já vai a 14 ou 15 meses que ficou fora da competição. Não sei do interesse desses clubes, isso não passa por mim. Não posso responder porque não sei.

Pelas recorrentes lesões, Neymar foi tirado de alguns planos do Al-Hilal para a atual temporada, como o Campeonato Saudita. O atacante estava previsto para ficar de fora da lista de jogadores inscritos pelo clube árabe no torneio, já que a equipe precisaria "se livrar" de pelo menos um dos oito estrangeiros com mais de 23 anos para poder incluir o camisa 10. Assim, o brasileiro só poderá defender o time de Jorge Jesus em fevereiro, em jogos pela Champions League Saudita.

