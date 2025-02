Camisa usada por Neymar em reestreia no Santos vai a leilão

Uma camisa usada por Neymar na reestreia pelo Santos irá a leilão. O uniforme foi usado pelo camisa 10 durante o período que passou no banco de reservas no primeiro tempo. O retorno do craque a Vila Belmiro foi concretizado na última quarta-feira (5), contra o Botafogo-SP, pelo Paulistão. O meia atuou apenas na segunda etapa.

A peça em questão foi autografada por Neymar e poderá ser adquirida através de um leilão online promovido pela empresa MatchWornShirt (acesse aqui). A empresa é consolidada como

referência no segmento de leilões de itens exclusivos utilizados por astros do futebol, e está prestes a concluir mais uma ação de um artefaro raro.

O leilão das camisas deverá contar com lances de fãs brasileiros e também de outras nacionalidades. Até o momento da publicação desta materia o valor da peça estava em R$ 48.011. Os lances para adquirir a relíquia vão até o dia 14 de fevereiro.

Como foi a estreia de Neymar no Santos?

O Peixe saiu na frente, mas o Botafogo-SP arrancou um empate por 1 x 1 na Vila Belmiro pela sétima rodada do Paulistão.

A torcida do Santos no estádio pôde aproveitar Neymar mais do que esperava. O camisa 10 esteve em campo durante todo o segundo tempo, chegando a atuar 51 minutos seguidos, fato que não acontecia há mais de um ano, desde sua grave lesão no joelho.

Neymar foi bastante caçado pela marcação e teve pouco espaço para fazer jogadas de efeito ou progredir individualmente no setor de ataque. O atacante atuou um pouco mais recuado, como já vinha fazendo há algum tempo, como um típico camisa 10.

Teve oportunidades de distribuir passes, acionou bem os jogadores pelo lado de campo, principalmente Guilherme, o artilheiro do Santos no Paulistão. O camisa 11 fez mais uma boa partida, mas não conseguiu concluir em gol suas principais oportunidades.