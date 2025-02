Neymar em campo? Entenda planejamento do Santos contra o Novorizontino

O Santos segue a preparação e realiza o último treinamento neste sábado (8) antes do duelo contra o Novorizontino, no interior do estado. Após realizar trabalho regenerativo, Neymar e o restante dos jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no último compromisso devem ir a campo no CT Rei Pelé para ajustes finais da comissão técnica.

Na sequência, o grupo embarca em um voo fretado para Ribeirão Preto, onde a equipe ficará concentrada antes do compromisso de domingo, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Paulista.

O técnico Pedro Caixinha, ainda em recupeção de uma cirurgia no olho, juntamente com os demais profissionais da comissão, irão avaliar a condição física de Neymar para entender a melhor maneira de utilizar o camisa 10 no domingo.

- Eu tive uma base de treinos na Arábia, não estava sem jogar, joguei dois amistosos, 75, 80 minutos. Hoje joguei 45 minutos, poderia ter jogado mais? Poderia, mas acho que é com calma, não é assim com tanta pressa que eu vou fazer essa volta. Próximo jogo eu não sei, vamos ver como vou me sentir nos próximos dias, falar a verdade que eu senti muito bem, esperava ter corrido muito menos do que corri hoje, to contente com meu jogo, fiquei feliz de voltar a jogar, me sentir em casa - afirmou o atacante após o empate diante do Botafogo-SP.

Neymar atuou por 45 minutos no empate entre Santos e Botafogo-SP (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Provável escalação do Santos

A provável escalação do Santos para encarar o Novorizontino tem: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres e Vinicius Lira; Rincón, Diego Pituca e Gabriel Bontempo (Neymar); Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme.

As equipes se enfrentam no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, pela oitava rodada da fase de grupos do Paulistão. Com oito pontos conquistados, o Peixe aparece na segunda colocação do grupo C, dois atrás do líder Guarani.