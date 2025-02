Efeito Neymar: venda de chuteiras da Puma cresce 30%

O retorno de Neymar ao Santos e o futebol brasileiro impactou diretamente vários setores da economia. Reflexo disso é o levantamento realizado pela Neotrust Confi sobre como a venda de produtos de futebol no e-commerce cresceu antes e depois da notícia.

O contrato entre Neymar e Puma é o maior acordo de patrocínio entre jogadores do futebol mundial. Estima-se que o atacante recebe 26 milhões de euros (R$ 140 milhões) anualmente para ser garoto-propaganda da marca alemã.

Neymar com a FUTURE Z 1.1 (Foto: Divulgação/Puma)

De acordo com a Neotrust Confi, empresa de soluções de inteligência para o varejo online, a Puma, marca que patrocina o jogador, teve o maior aumento de vendas de chuteiras no período, com 31,4% de incremento nos sites de e-commerce nos períodos verificados. O volume de vendas de camisas do Santos também cresceu 3,13 vezes neste intervalo de tempo.

O estudo analisou dados de vendas nas grandes varejistas da internet brasileira em dois momentos: o período pré-campanha pela volta do jogador, de 24 a 28 de janeiro de 2025; e o período de campanha, com o início das notícias culminando no anúncio oficial, de 31 de janeiro a 4 de fevereiro de 2025.

Contrato de Neymar com a Puma supera Messi e CR7

Na época que o contrato foi assinado (2020), foi divulgado que Neymar receberia, por ano, 25 milhões de euros (R$ 158,5 milhões). A quantia é mais que o dobro em relação ao contrato do brasileiro com a Nike, assinado em 2011.

Antes do Al-Hilal, em toda sua carreira, Neymar não havia jogado por uma equipe patrocinada pela Puma. Ele passou por Santos (Umbro e Nike), Barcelona (Nike) e PSG (Nike e Jordan Brand), além da Seleção Brasileira (Nike). Cabe destacar que Neymar assinou com a Puma em setembro de 2020, após romper com a Nike, Na época, ele já atuava pelo PSG.