Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Joia do futebol italiano sofre acidente em piscina e é internado em coma

Yael Trepy, de 20 anos, precisou ser levado de helicóptero para um hospital de Sassari

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/08/2026 20:03
Favorite o Lance! no Google
Yael Trepy é jogador do Cagliari
Yael Trepy é jogador do Cagliari (Foto: Divulgação)

O atacante Yael Trepy, de 20 anos, do Cagliari, foi internado em estado grave após um incidente em uma piscina durante um período de folga do elenco, em Porto Cervo, na Itália. O jogador sofreu um episódio de quase afogamento, foi socorrido no local e levado de helicóptero para o Hospital Civil Santissima Annunziata, em Sassari, onde permanece internado na unidade de terapia intensiva.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Segundo as informações divulgadas na Itália, Trepy sofreu um mal-estar na piscina e teve dificuldades após uma mudança repentina na profundidade do local. O jogador teria perdido a consciência antes de ser socorrido. O transporte aéreo imediato foi considerado fundamental para o atendimento e a transferência ao hospital.

continua após a publicidade

Trepy está em coma farmacológico

Exames realizados no hospital apontaram grande quantidade de água nos pulmões, o que dificulta a troca de oxigênio. Por conta da situação, a equipe médica decidiu manter o atacante intubado e em coma farmacológico, como forma de evitar sofrimento e permitir a realização do tratamento.

Existe a possibilidade de desenvolvimento de um quadro de pneumonia, mas a situação ainda precisa ser avaliada com precisão pela equipe médica. Apesar da gravidade, pessoas ligadas ao Cagliari demonstram algum otimismo com a evolução do jogador.

continua após a publicidade

A expectativa é de que uma primeira tentativa de despertar Trepy seja realizada nesta terça-feira (18). Até o momento, não foram divulgados outros detalhes sobre o estado clínico do atacante.

Cagliari acompanha situação de perto

O Cagliari informou que mantém contato permanente com a equipe médica e com a família do jogador para acompanhar a evolução do quadro.

— O clube está em constante contato com a unidade hospitalar e com a família do jogador, acompanhando de perto a evolução de suas condições. Neste momento, todos os pensamentos do Cagliari Calcio estão voltados para Yael e seus familiares. O clube também pede o máximo respeito à privacidade da família e divulgará eventuais atualizações quando disponíveis — informou a equipe.

continua após a publicidade

O elenco do Cagliari havia recebido dois dias de folga depois da partida contra o Arezzo, pela Copa da Itália, na última sexta-feira (14). Trepy foi titular no confronto e, após o período de descanso, o grupo retomou os treinamentos nesta segunda-feira (17), com foco na estreia da Serie A contra o Parma, no sábado (22).

Yael Trepy é jogador do Cagliari
Yael Trepy é jogador do Cagliari (Foto: Divulgação)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogadores da Juventus comemoram gol pelo Campeonato Italiano

Futebol Internacional

Juventus acerta com goleiro 'plano C' da temporada

Há 1 hora
Carlos Espí comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Schalke 04

Futebol Internacional

Concorrente de Endrick encerra amistosos no Real Madrid em alta

Há 1 hora
Hugo Moura comemorando vibrando com os punhos fechados

Futebol Internacional

Ex-Vasco, Hugo Moura marca duas vezes e garante vitória na Arábia Saudita

Há 1 hora
O atacante marfinense do Real Madrid, número 25, Yan Diomande, domina a bola durante o amistoso de pré-temporada entre o FC Schalke 04 e o Real Madrid em Gelsenkirchen, oeste da Alemanha

Futebol Internacional

Yan Diomande estreia no Real Madrid e mostra cartão de visitas a Mourinho

Há 1 hora
Igor Gomes conduzindo a bola

Futebol Internacional

Ex-Barcelona e Inter, Igor Gomes revela planos no Al-Ahli e sonho de chegar à Seleção

Há 1 hora
Carlos Espí comemora com Valverde gol marcado em amistoso do Real Madrid contra o Ferencváros

Futebol Internacional

Pedido por Mourinho, Carlos Espí brilha no Real Madrid

Há 2 horas
Mais LANCE!
Agner apontando para frente e correndo

Ex-Fluminense estreia no futebol árabe com gol e vitória

Léo Santos comemorando, apontando para frente sorrindo

Ex-Corinthians, Léo Santos atinge marca em clube português

Rodri comemorando a classificação da Espanha na Copa do Mundo

Jornal espanhol explica a preferência de Rodri pelo Barcelona

Otávio em movimento conduzindo a bola

Otávio projeta estreia do Frankfurt na Copa da Alemanha e mira classificação

Julio Enciso marcou os dois gols pela seleção do Paraguai na Liga dos Campeões

Destaque na Copa que foi alvo do Palmeiras é anunciado em time inglês

Deyverson, da LDU, sorri para foto

Ex-Palmeiras, Deyverson provoca torcida rival em clássico equatoriano

Atlético e Kelly key (reprodução Atlético)

Atlético firma parceria com time de Kelly Key para buscar talentos na África: entenda

Raphael Veiga comemora gol marcado pelo América-MEX contra o Atlético San Luís

Raphael Veiga brilha em vitória do América-MEX no Apertura

Bruno Fernandes lamenta eliminação do Manchester United para o Brighton na FA Cup

Manchester United toma decisão sobre astro após interesse do Galatasaray

Bundesliga fecha parceria de três anos com Xsports

SportyNet fecha parceria de três anos com a Bundesliga

Rayan tenta dominar a bola na partida entre Brasil e Escócia

Rayan, Endrick e Estêvão entram no top-10 do Golden Boy

Sergio Busquets como novo auxiliar técnico da base do Barcelona

Lenda do Barcelona retorna ao clube como auxiliar de Belletti

Benzema em ação pelo Al-Hilal (Foto: Reprodução/X)

Benzema pode deixar o Al-Hilal após atrito com técnico Simone Inzaghi