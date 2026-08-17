Joia do futebol italiano sofre acidente em piscina e é internado em coma Yael Trepy, de 20 anos, precisou ser levado de helicóptero para um hospital de Sassari

O atacante Yael Trepy, de 20 anos, do Cagliari, foi internado em estado grave após um incidente em uma piscina durante um período de folga do elenco, em Porto Cervo, na Itália. O jogador sofreu um episódio de quase afogamento, foi socorrido no local e levado de helicóptero para o Hospital Civil Santissima Annunziata, em Sassari, onde permanece internado na unidade de terapia intensiva.

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Segundo as informações divulgadas na Itália, Trepy sofreu um mal-estar na piscina e teve dificuldades após uma mudança repentina na profundidade do local. O jogador teria perdido a consciência antes de ser socorrido. O transporte aéreo imediato foi considerado fundamental para o atendimento e a transferência ao hospital.

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Trepy está em coma farmacológico

Exames realizados no hospital apontaram grande quantidade de água nos pulmões, o que dificulta a troca de oxigênio. Por conta da situação, a equipe médica decidiu manter o atacante intubado e em coma farmacológico, como forma de evitar sofrimento e permitir a realização do tratamento.

Existe a possibilidade de desenvolvimento de um quadro de pneumonia, mas a situação ainda precisa ser avaliada com precisão pela equipe médica. Apesar da gravidade, pessoas ligadas ao Cagliari demonstram algum otimismo com a evolução do jogador.

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A expectativa é de que uma primeira tentativa de despertar Trepy seja realizada nesta terça-feira (18). Até o momento, não foram divulgados outros detalhes sobre o estado clínico do atacante.

Cagliari acompanha situação de perto

O Cagliari informou que mantém contato permanente com a equipe médica e com a família do jogador para acompanhar a evolução do quadro.

— O clube está em constante contato com a unidade hospitalar e com a família do jogador, acompanhando de perto a evolução de suas condições. Neste momento, todos os pensamentos do Cagliari Calcio estão voltados para Yael e seus familiares. O clube também pede o máximo respeito à privacidade da família e divulgará eventuais atualizações quando disponíveis — informou a equipe.

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O elenco do Cagliari havia recebido dois dias de folga depois da partida contra o Arezzo, pela Copa da Itália, na última sexta-feira (14). Trepy foi titular no confronto e, após o período de descanso, o grupo retomou os treinamentos nesta segunda-feira (17), com foco na estreia da Serie A contra o Parma, no sábado (22).

Yael Trepy é jogador do Cagliari (Foto: Divulgação)

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