Ex-Palmeiras, Deyverson provoca torcida rival em clássico equatoriano
Deboche do atacante gera tumulto na reta final do jogo
Deyverson protagonizou mais um episódio polêmico no futebol sul-americano, dessa vez no Campeonato Equatoriano. Durante o clássico contra o Aucas, o atacante da LDU provocou a torcida rival, fato que irritou os jogadores adversários. A equipe do ex-atacante do Palmeiras venceu o duelo pelo placar de 1 a 0.
Deyverson, o showman, atacou de novo— Central do Braga (@CentralDoBrega) August 17, 2026
dessa vez arrumou confusão pra gastar tempo e ajudar a LDU ganhar
sempre ele pic.twitter.com/0zX8H7Pfmw
O lance ocorreu já nos acréscimos da partida. O centroavante recuperou a posse de bola no campo de ataque e caiu no gramado após disputa com o defensor. Logo na sequência, o atleta levantou-se, encarou os torcedores rivais e sorriu em direção à arquibancada.
A atitude do jogador provocou o aborrecimento dos atletas em campo e causou um princípio de confusão. Companheiros de equipe contiveram o brasileiro para conter o entrevero. A arbitragem aplicou cartão amarelo ao atacante em razão da atitude direcionada ao público.
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LDU encara sequência de clássicos
Em confronto válido pela 25ª rodada do torneio nacional, a LDU superou o Aucas por 1 a 0, com gol de Yerlin Quiñónez. O resultado coloca a equipe na quinta colocação da tabela, com 38 pontos. O rival segue à frente na classificação e ocupa o terceiro lugar, com 41 pontos somados.
O time de Deyverson assume outro compromisso exigente pela 26ª rodada da competição. A LDU recebe o Emelec, atual décimo colocado, no próximo domingo (23), às 21h (horário de Brasília).
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