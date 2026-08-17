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Ex-Palmeiras, Deyverson provoca torcida rival em clássico equatoriano

Deboche do atacante gera tumulto na reta final do jogo

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
17/08/2026 16:08
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Deyverson, da LDU, sorri para foto
Deyverson provoca torcida do Aucas (Foto: Rapha MARQUES / AFP)

Deyverson protagonizou mais um episódio polêmico no futebol sul-americano, dessa vez no Campeonato Equatoriano. Durante o clássico contra o Aucas, o atacante da LDU provocou a torcida rival, fato que irritou os jogadores adversários. A equipe do ex-atacante do Palmeiras venceu o duelo pelo placar de 1 a 0.

O lance ocorreu já nos acréscimos da partida. O centroavante recuperou a posse de bola no campo de ataque e caiu no gramado após disputa com o defensor. Logo na sequência, o atleta levantou-se, encarou os torcedores rivais e sorriu em direção à arquibancada.

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A atitude do jogador provocou o aborrecimento dos atletas em campo e causou um princípio de confusão. Companheiros de equipe contiveram o brasileiro para conter o entrevero. A arbitragem aplicou cartão amarelo ao atacante em razão da atitude direcionada ao público.

Deyverson em ação durante LDU x Mirassol (Foto: Instagram do jogador)
Autor de gol de título para o Palmeiras, Deyverson se aventura no futebol equatoriano (Foto: Instagram do jogador)

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LDU encara sequência de clássicos

Em confronto válido pela 25ª rodada do torneio nacional, a LDU superou o Aucas por 1 a 0, com gol de Yerlin Quiñónez. O resultado coloca a equipe na quinta colocação da tabela, com 38 pontos. O rival segue à frente na classificação e ocupa o terceiro lugar, com 41 pontos somados.

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O time de Deyverson assume outro compromisso exigente pela 26ª rodada da competição. A LDU recebe o Emelec, atual décimo colocado, no próximo domingo (23), às 21h (horário de Brasília).

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