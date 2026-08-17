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Concorrente de Endrick encerra amistosos no Real Madrid em alta

Carlos Espí é o artilheiro da equipe merengue na pré-temporada

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
17/08/2026 18:32
Atualizado há 1 minutos
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Carlos Espí comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Schalke 04
Carlos Espí comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Schalke 04 (Foto: Divulgação)

Concorrente de Endrick no ataque do Real Madrid, Carlos Espí encerrou os amistosos de pré-temporada em alta. O centroavante contratado junto ao Levante foi o artilheiro da equipe merengue nos quatro jogos realizados sob comando de José Mourinho com dois gols marcados.

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Segundo o "As", Carlos Espí foi um pedido de José Mourinho para ter no elenco um centroavante de origem, como o treinador português tinha Pavlidis no Benfica. E o Real Madrid não viu motivos para recusar a solicitação do novo comandante.

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O Real Madrid entende que Carlos Espí pode recuperar um pouco do que o elenco tinha com Joselu, que foi uma peça importante no clube na temporada 2023/2024. O centroavante se destaca por sua força física, trabalho em equipe e por não necessitar de muitas chances para ser produtivo.

Embora tenha iniciado os quatro amistosos no banco de reservas, Carlos Espí marcou gols pelo Real Madrid contra o Ferencváros e Schalke 04. O centroavante vê o clube espanhol como uma catapulta para brigar por uma vaga na seleção espanhola, uma vez que já esteve na pré-lista de convocados de Luis de la Fuente para a Copa do Mundo.

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No Real Madrid, Carlos Espí sabe que vai precisar lutar para ganhar minutos em um ataque muito badalado com Mbappé, Vini Jr e Diomande. Ainda assim, o centroavante vem ganhando o grupo e conquistando os bastidores da equipe merengue por conta de sua forma de agir no dia a dia de trabalho.

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Carlos Espí comemora com Valverde gol marcado em amistoso do Real Madrid contra o Ferencváros
Carlos Espí comemora com Valverde gol marcado em amistoso do Real Madrid contra o Ferencváros (Foto: Divulgação/Real Madrid)
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