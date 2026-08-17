Concorrente de Endrick encerra amistosos no Real Madrid em alta
Carlos Espí é o artilheiro da equipe merengue na pré-temporada
Concorrente de Endrick no ataque do Real Madrid, Carlos Espí encerrou os amistosos de pré-temporada em alta. O centroavante contratado junto ao Levante foi o artilheiro da equipe merengue nos quatro jogos realizados sob comando de José Mourinho com dois gols marcados.
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Segundo o "As", Carlos Espí foi um pedido de José Mourinho para ter no elenco um centroavante de origem, como o treinador português tinha Pavlidis no Benfica. E o Real Madrid não viu motivos para recusar a solicitação do novo comandante.
O Real Madrid entende que Carlos Espí pode recuperar um pouco do que o elenco tinha com Joselu, que foi uma peça importante no clube na temporada 2023/2024. O centroavante se destaca por sua força física, trabalho em equipe e por não necessitar de muitas chances para ser produtivo.
Embora tenha iniciado os quatro amistosos no banco de reservas, Carlos Espí marcou gols pelo Real Madrid contra o Ferencváros e Schalke 04. O centroavante vê o clube espanhol como uma catapulta para brigar por uma vaga na seleção espanhola, uma vez que já esteve na pré-lista de convocados de Luis de la Fuente para a Copa do Mundo.
No Real Madrid, Carlos Espí sabe que vai precisar lutar para ganhar minutos em um ataque muito badalado com Mbappé, Vini Jr e Diomande. Ainda assim, o centroavante vem ganhando o grupo e conquistando os bastidores da equipe merengue por conta de sua forma de agir no dia a dia de trabalho.
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