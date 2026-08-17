Rayan, Endrick e Estêvão entram no top-10 do Golden Boy
Vitor Reis, outro brasileiro na disputa, também está bem colocado e ocupa o 14º lugar.
A atualização mensal do Golden Boy 2026 colocou três brasileiros entre os dez primeiros candidatos ao prêmio de melhor jogador sub-21 em atividade no futebol europeu. Rayan, Endrick e Estêvão aparecem, respectivamente, nas sétima, oitava e décima posições. Vitor Reis, outro brasileiro na disputa, também está bem colocado e ocupa o 14º lugar.
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A principal mudança no ranking foi na liderança. Pau Cubarsí ultrapassou Lamine Yamal e assumiu a primeira posição depois de se destacar na campanha da Espanha na Copa do Mundo. O zagueiro do Barcelona subiu duas posições e aparece agora como o primeiro colocado na atualização divulgada nesta quinta-feira (14).
Yamal, que liderava anteriormente, caiu para o segundo lugar. O atacante também esteve com a seleção espanhola no Mundial, mas sua participação ficou abaixo das expectativas em comparação com o desempenho que vinha apresentando pelo Barcelona.
O Golden Boy é organizado pelo jornal italiano "Tuttosport", em parceria com a "Transfermarkt", e contempla jogadores sub-21 que atuam no futebol europeu.
Rayan é o brasileiro mais bem colocado
Entre os brasileiros, Rayan aparece na frente dos demais. O atacante do Bournemouth ocupa a sétima posição, com 61,1 pontos no Golden Boy Index. O jogador ganhou espaço na seleção brasileira durante a Copa do Mundo e assumiu a titularidade no ataque ao longo da competição.
Endrick vem logo atrás, em oitavo, com 60,9 pontos. O atacante do Real Madrid ficou como opção no banco de reservas durante o Mundial sob o comando de Carlo Ancelotti, mas ainda aparece entre os principais candidatos ao prêmio.
Estêvão fecha o top-10, com 60,4 pontos. O jogador do Chelsea perdeu a Copa do Mundo por causa de uma lesão e caiu quatro posições na atualização mais recente.
O Brasil ainda tem outro representante entre os 15 primeiros. Vitor Reis aparece na 14ª colocação e chega ao ranking depois de uma temporada positiva pelo Girona, na Espanha. O zagueiro pertence ao Manchester City e busca espaço no elenco inglês.
Veja o top-10 do Golden Boy 2026
|Posição
|Jogador
|Clube
|País
1º
Pau Cubarsí
Barcelona
Espanha
2º
Lamine Yamal
Barcelona
Espanha
3º
Yan Diomande
Real Madrid
Costa do Marfim
4º
Zaïre-Emery
PSG
França
5º
Bouaddi
Lille
Marrocos
6º
Victor Froholdt
Porto
Dinamarca
7º
Rayan
Bournemouth
Brasil
8º
Endrick
Real Madrid
Brasil
9º
Junior Kroupi
Bournemouth
França
10º
Estêvão
Chelsea
Brasil
A terceira posição pertence a Yan Diomande, do Real Madrid. O atacante marfinense aparece com 75,3 pontos e também ganhou destaque fora de campo após se tornar a contratação mais cara da história do clube espanhol.
O Real Madrid pagou 125 milhões de euros (cerca de R$ 736 milhões) pelo jogador, que aparece à frente de Warren Zaïre-Emery, do Paris Saint-Germain, e Ayyoub Bouaddi, do Lille.
Na sequência, o dinamarquês Victor Froholdt, do Porto, ocupa a sexta posição. Junior Kroupi, do Bournemouth, aparece em nono e completa a lista entre Rayan e Estêvão.
A votação do público para o Golden Boy 2026 já está aberta. Em outubro, a lista será reduzida para 20 jogadores. A partir dessa etapa, um júri internacional será responsável pela escolha do vencedor da premiação.
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