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Rayan, Endrick e Estêvão entram no top-10 do Golden Boy

Vitor Reis, outro brasileiro na disputa, também está bem colocado e ocupa o 14º lugar.

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
17/08/2026 12:23
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Rayan tenta dominar a bola na partida entre Brasil e Escócia
Rayan em campo pelo Brasil na partida contra a Escócia na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Divulgação/CBF)

A atualização mensal do Golden Boy 2026 colocou três brasileiros entre os dez primeiros candidatos ao prêmio de melhor jogador sub-21 em atividade no futebol europeu. Rayan, Endrick e Estêvão aparecem, respectivamente, nas sétima, oitava e décima posições. Vitor Reis, outro brasileiro na disputa, também está bem colocado e ocupa o 14º lugar.

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A principal mudança no ranking foi na liderança. Pau Cubarsí ultrapassou Lamine Yamal e assumiu a primeira posição depois de se destacar na campanha da Espanha na Copa do Mundo. O zagueiro do Barcelona subiu duas posições e aparece agora como o primeiro colocado na atualização divulgada nesta quinta-feira (14).

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Yamal, que liderava anteriormente, caiu para o segundo lugar. O atacante também esteve com a seleção espanhola no Mundial, mas sua participação ficou abaixo das expectativas em comparação com o desempenho que vinha apresentando pelo Barcelona.

O Golden Boy é organizado pelo jornal italiano "Tuttosport", em parceria com a "Transfermarkt", e contempla jogadores sub-21 que atuam no futebol europeu.

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Rayan é o brasileiro mais bem colocado

Entre os brasileiros, Rayan aparece na frente dos demais. O atacante do Bournemouth ocupa a sétima posição, com 61,1 pontos no Golden Boy Index. O jogador ganhou espaço na seleção brasileira durante a Copa do Mundo e assumiu a titularidade no ataque ao longo da competição.

Endrick vem logo atrás, em oitavo, com 60,9 pontos. O atacante do Real Madrid ficou como opção no banco de reservas durante o Mundial sob o comando de Carlo Ancelotti, mas ainda aparece entre os principais candidatos ao prêmio.

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Estêvão fecha o top-10, com 60,4 pontos. O jogador do Chelsea perdeu a Copa do Mundo por causa de uma lesão e caiu quatro posições na atualização mais recente.

Rayan e Endrick na partida entre Brasil e Panamá, última jogo da Seleção em amistoso de preparação para a Copa do Mundo 2026
Rayan, Endrick e Igor Thiago em Brasil x Panamá (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

O Brasil ainda tem outro representante entre os 15 primeiros. Vitor Reis aparece na 14ª colocação e chega ao ranking depois de uma temporada positiva pelo Girona, na Espanha. O zagueiro pertence ao Manchester City e busca espaço no elenco inglês.

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Veja o top-10 do Golden Boy 2026

PosiçãoJogadorClubePaís

Pau Cubarsí

Barcelona

Espanha

Lamine Yamal

Barcelona

Espanha

Yan Diomande

Real Madrid

Costa do Marfim

Zaïre-Emery

PSG

França

Bouaddi

Lille

Marrocos

Victor Froholdt

Porto

Dinamarca

Rayan

Bournemouth

Brasil

Endrick

Real Madrid

Brasil

Junior Kroupi

Bournemouth

França

10º

Estêvão

Chelsea

Brasil

A terceira posição pertence a Yan Diomande, do Real Madrid. O atacante marfinense aparece com 75,3 pontos e também ganhou destaque fora de campo após se tornar a contratação mais cara da história do clube espanhol.

O Real Madrid pagou 125 milhões de euros (cerca de R$ 736 milhões) pelo jogador, que aparece à frente de Warren Zaïre-Emery, do Paris Saint-Germain, e Ayyoub Bouaddi, do Lille.

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Na sequência, o dinamarquês Victor Froholdt, do Porto, ocupa a sexta posição. Junior Kroupi, do Bournemouth, aparece em nono e completa a lista entre Rayan e Estêvão.

A votação do público para o Golden Boy 2026 já está aberta. Em outubro, a lista será reduzida para 20 jogadores. A partir dessa etapa, um júri internacional será responsável pela escolha do vencedor da premiação.

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