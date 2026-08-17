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SportyNet fecha parceria de três anos com a Bundesliga

Canal transmitirá jogos de graça no Youtube

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/08/2026 13:59
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Bundesliga fecha parceria de três anos com Xsports
Bundesliga fecha parceria de três anos com Xsports (Foto: Divulgação)

A SportyNet renovou os direitos de transmissão da Bundesliga por mais três temporadas e seguirá exibindo os jogos do torneio até o ciclo 2028/29. O novo acordo, prevê transmissões gratuitas do campeonato alemão no YouTube.

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A partir da temporada 2026/27, a SportyNet continuará transmitindo três partidas por rodada, sendo dois gratuitos no canal oficial da emissora no YouTube e um pela TV por assinatura. Os torcedores brasileiros seguirão acompanhando confrontos envolvendo clubes como Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt e VfB Stuttgart, além de alguns dos principais talentos do futebol europeu, como Harry Kane, Michael Olise e Mario Götze.

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A nova temporada já começa com um grande confronto. No dia 28 de agosto, a SportyNet transmitirá a abertura da competição entre Bayern de Munique e Stuttgart de graça no YouTube. A partida marca o início da cobertura da Bundesliga na temporada 2026/27 e celebra a continuidade da parceria por mais três temporadas.

Desde que passou a integrar a grade da SportyNet, a Bundesliga se consolidou como uma das principais propriedades internacionais da emissora, ampliando a oferta de futebol europeu ao público brasileiro. A competição também vive um momento de crescimento no país, com uma base superior a 24 milhões de fãs, mais que o dobro da registrada em 2018. Essa afinidade entre brasileiros e o futebol alemão também é histórica: 177 atletas do Brasil já defenderam clubes da Bundesliga, o maior número entre todas as nacionalidades estrangeiras da liga.

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Harry Kane levanta troféu da Bundesliga com o Bayern, o primeiro título da sua carreira
Harry Kane levanta troféu da Bundesliga com o Bayern, o primeiro título da sua carreira (Foto: Reprodução / Bayern)

A renovação também reforça a estratégia da SportyNet de investir em acordos de longo prazo com propriedades esportivas de relevância internacional, oferecendo uma experiência contínua aos fãs de futebol por meio de distribuição multiplataforma e de uma grade que reúne algumas das competições mais importantes do cenário nacional e internacional.

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Sportynet presente no futebol europeu

Além da Bundesliga, a SportyNet transmite atualmente diversos amistosos internacionais envolvendo grandes clubes europeus, como Real Madrid, Paris Saint-Germain e Arsenal, além da Série B e Série C do Campeonato Brasileiro, Serie A e B Italiana, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Campeonato Mexicano e Ligue 2 BKT. Com centenas de partidas ao longo da temporada, a emissora consolida sua posição como um dos principais destinos para os fãs de futebol, oferecendo transmissões gratuitas no YouTube e cobertura também na TV por assinatura.

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