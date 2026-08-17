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Raphael Veiga brilha em vitória do América-MEX no Apertura

Clube do brasileiro lidera o Campeonato Mexicano

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/08/2026 15:12
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Raphael Veiga comemora gol marcado pelo América-MEX contra o Atlético San Luís
Raphael Veiga comemora gol marcado pelo América-MEX contra o Atlético San Luís (Foto: Divulgação)

Raphael Veiga foi o grande protagonista da vitória do América-MEX, por 3 a 0, sobre o Atlético San Luis, na noite deste domingo (16), pela quarta rodada do Apertura. O brasileiro marcou um gol e deu duas assistências na partida, contribuindo diretamente para todos os tentos da equipe, que chegou aos 10 pontos e manteve a liderança da competição.

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O camisa 23 abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo, em um belo arremate de fora da área. Na etapa final, Veiga voltou a aparecer como garçom ao servir o colombiano Oscar Perea e o mexicano Diego Arriaga, que balançaram as redes e deram números finais ao confronto.

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- Foi uma vitória muito importante, principalmente pela forma como a gente jogou. Entramos concentrados, conseguimos controlar bem o jogo e fomos eficientes quando tivemos as oportunidades. Fico muito feliz por ter ajudado com um gol e duas assistências, mas o mais importante é o resultado e ver o time seguir na liderança. A gente sabe que o campeonato está só começando e que ainda temos muita coisa pela frente, mas o nosso começo é bem positivo e precisamos continuar assim - afirmou.

Veiga chegou ao futebol mexicano no início deste ano, na reta final da temporada passada. O brasileiro estreou pelo clube no dia 8 de fevereiro, contra o Monterrey, e, desde então, soma 27 partidas, quatro gols e cinco assistências. Pouco mais de seis meses após a chegada, o jogador destaca a evolução dentro e fora de campo.

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- Quando eu cheguei, o time já estava no meio para o final da temporada e precisei me adaptar não somente ao grupo, mas ao sistema de jogo do futebol mexicano e ao clima. Mas agora pude fazer a pré-temporada com o elenco e isso ajuda bastante. Já me sinto muito mais adaptado ao futebol mexicano, à cidade, ao clube e aos meus companheiros. Como eu disse, ter conseguido fazer a pré-temporada durante a pausa para a Copa ajudou bastante, principalmente fisicamente. Estou me sentindo bem, confiante e muito animado para essa sequência. Temos objetivos grandes pela frente e quero continuar ajudando o América a brigar por todos os títulos que a gente está disputando - completou.

Raphael Veiga desembarcou no América após uma longa e vitoriosa trajetória no Palmeiras, onde se tornou um dos grandes ídolos da história do clube. Com a camisa alviverde, o meia construiu uma carreira marcada por gols, assistências, títulos e inúmeros recordes coletivos e individuais.

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Líder do Apertura com 10 pontos, o América volta a campo no próximo sábado (22), fora de casa, diante do FC Juarez.

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Raphael Veiga celebra gol marcado pelo América-MEX contra o Atlético San Luís
Raphael Veiga celebra gol marcado pelo América-MEX contra o Atlético San Luís (Foto: Divulgação)
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