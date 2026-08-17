Ex-Barcelona e Inter, Igor Gomes revela planos no Al-Ahli e sonho de chegar à Seleção Em entrevista ao Lance!, o zagueiro falou sobre a carreira e o sonho de chegar à Seleção

O zagueiro Igor Gomes, do Shabab Al-Ahli, construiu uma carreira marcada por experiências em diferentes escolas de futebol. Natural de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, o jogador deixou o Brasil ainda jovem para integrar as categorias de base do Barcelona, passou pelo futebol profissional do Internacional e, desde 2024, atua nos Emirados Árabes. Em entrevista ao Lance!, o defensor de 25 anos falou sobre a carreira no exterior, a adaptação a diferentes culturas e o trabalho com André Jardine, e revelou que mantém o sonho de defender a Seleção Brasileira.

A passagem pelo futebol espanhol foi um dos principais momentos de sua formação. Igor teve quatro jogos pelo Barcelona B e conviveu com jogadores que posteriormente se tornaram protagonistas, como Gavi, Ronald Araújo e Balde. Depois, pelo Internacional, disputou 63 partidas, antes de se transferir para o Shabab Al-Ahli, clube pelo qual já soma 71 jogos.

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Barcelona mudou a forma de Igor Gomes enxergar o futebol

A experiência no Barcelona aconteceu quando Igor ainda era muito jovem. Além da adaptação a outro país, o jogador precisou lidar com uma metodologia de formação diferente daquela encontrada posteriormente no Brasil e nos Emirados Árabes.

Para o zagueiro, a principal contribuição da escola catalã foi o desenvolvimento da capacidade de pensar o jogo, tomar decisões rapidamente e atuar com qualidade quando está com a bola.

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— No Barcelona, desde muito jovem, você é muito estimulado a pensar o jogo, a tomar decisões rapidamente, ter qualidade com a bola e entender muito bem os espaços. No Brasil o jogo é muito técnico, competitividade muito grande, enquanto nos Emirados Árabes existe uma mistura muito grande de jogadores de diferentes escolas, um futebol também mais físico. Ter passado por esses ambientes me ajudou a ser um jogador mais completo e preparado para diferentes situações — explicou Igor.

Durante o período na Espanha, o brasileiro também teve contato com jogadores que hoje estão em alto nível no futebol europeu. Para ele, a convivência com atletas como Gavi, Araújo e Balde teve influência em sua formação.

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— O Barcelona te força a ser mais técnico, tomar melhores decisões dentro de campo e principalmente ter personalidade. Isso foi muito importante na minha formação profissional, carrego essas características comigo até hoje. Ter jogado com tantos jogadores de alto nível também foi uma experiência muito boa, você tira muita coisa no dia a dia. Só tenho a agradecer por tudo que vivi — afirmou.

Adaptação ao exterior ficou mais fácil com o tempo

A primeira saída do Brasil foi também o momento mais difícil de adaptação para Igor Gomes. Ainda adolescente, o jogador precisou deixar o país onde nasceu e cresceu para iniciar uma nova etapa na Espanha.

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Anos depois, a mudança para os Emirados Árabes aconteceu em outro momento da carreira, quando o zagueiro já tinha mais experiência profissional e estava preparado para lidar com uma nova cultura e um futebol diferente.

— Acho que sair muito jovem do Brasil direto pra Espanha foi um grande desafio, era muito novo e precisava dessa adaptação longe do lugar onde nasci e cresci, essa foi a mais complicada. Todas essas experiências foram muito importantes pra mim de diversas formas, dentro de campo me tornando mais maduro como profissional, evoluindo tecnicamente e em liderança, e fora de campo como pessoa, tendo contato com pessoas e culturas diferentes — contou o jogador.

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No Shabab Al-Ahli, Igor encontrou também o apoio de outros brasileiros que atuam no clube e vivem nos Emirados. Segundo ele, a presença de compatriotas tornou o processo de adaptação mais tranquilo.

— Indo pro Shabab Al-Ahli, a adaptação já foi melhor, já estava mais cascudo e pronto pra encarar esse desafio, do futebol diferente, clima, cultura etc. Os brasileiros que atuam comigo no Shabab Al-Ahli ajudam bastante, deixam tudo mais leve, além dos que moram nos Emirados Árabes, sejam eles jogadores de outros times ou não — relatou.

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Igor Gomes destaca evolução do futebol nos Emirados

Contratado pelo Shabab Al-Ahli em 2024, Igor Gomes encontrou um campeonato que, segundo ele, vem aumentando o nível de competitividade. O brasileiro já conquistou três títulos pelo clube: a Liga Emiradense de 2024/25, a Taça do Presidente de 2024/25 e a Supertaça Emiradense de 2024.

A experiência também fez o defensor enxergar de outra maneira o futebol dos Emirados Árabes, especialmente pela diversidade de nacionalidades presentes na competição.

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— Acho que a evolução do futebol emiradense é muito clara ano após ano. Quando eu cheguei ainda estava conhecendo o futebol e a cultura daqui, mas hoje vejo um campeonato sendo cada vez mais competitivo. São jogadores de muitas nacionalidades diferentes, que trazem escolas de futebol distintas, e isso agrega muito ao jogo daqui. O Shabab Al-Ahli tem uma estrutura muito boa, mentalidade vencedora sempre, então fico muito feliz em fazer parte desse processo — disse.

Igor Gomes em ação pelo Shabab Al-Ahli (Foto: Divulgação)

Trabalho com André Jardine anima zagueiro

Atualmente, Igor Gomes é comandado pelo técnico André Jardine, que assumiu o Shabab Al-Ahli. Para o brasileiro, trabalhar com um treinador compatriota em outro país facilita a comunicação e cria uma relação diferente entre técnico e jogador.

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— Esse tem sido nosso início de trabalho com o André Jardine e tem sido muito importante pra mim. É um cara que fala sua língua perfeitamente, te conhece de uma forma mais profunda, então você se sente mais próximo do treinador. Sem contar na qualidade e currículo dele, que falam por si só. Acredito que essa temporada guarda muitas coisas boas pra nós com o comando dele — afirmou Igor.

Seleção Brasileira é sonho para Igor Gomes

Depois de atuar em três países e acumular experiência em diferentes estilos de futebol, Igor Gomes mantém um objetivo que considera especial: vestir a camisa da Seleção Brasileira.

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O zagueiro reconhece a dificuldade de chegar à equipe nacional, mas vê o trabalho diário e a evolução dentro de campo como o caminho para entrar no radar do próximo ciclo.

— Com certeza, jogar pela Seleção é o sonho de todo jogador brasileiro. A gente cresceu vendo nosso país sendo uma grande potência no futebol mundial, ganhar Copas, nos inspirar muito a seguir o caminho do futebol. Seria uma honra vestir a Amarelinha, mas o único jeito de conseguir isso é seguir trabalhando, melhorando dia após dia, muito foco e determinação pra dar resultado dentro de campo — revelou.

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Brasileiro não fecha portas para retorno ao país

Apesar de estar satisfeito com a vida no Shabab Al-Ahli, Igor não descarta voltar a atuar no futebol brasileiro no futuro. O defensor, porém, afirma que o foco neste momento está na equipe dos Emirados Árabes e nos objetivos que ainda pretende alcançar pelo clube.

— Claro que eu ainda sinto vontade de ter uma nova experiência no futebol brasileiro, atuar no meu país, mas isso é algo que penso pra depois e deixo nas mãos do meu staff. Sinceramente, estou muito feliz no Shabab Al-Ahli, um clube que me dá todas as condições de evoluir enquanto profissional, brigar por títulos todo ano, então penso muito no presente e em ajudar o clube — declarou.

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Zagueiro mantém versatilidade como arma

Embora tenha se consolidado como zagueiro, Igor Gomes também acumula experiência como lateral-direito. A possibilidade de atuar nas duas posições é vista pelo jogador como uma característica importante em um futebol cada vez mais exigente e dinâmico.

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— Eu deixo em aberto pra como o treinador preferir me usar. Eu evoluí bastante como profissional, principalmente tecnicamente, então me sinto muito confortável em atuar nas duas posições. Ser versátil é muito importante, ainda mais no futebol moderno, então tento estar sempre disponível para o time me utilizar da melhor forma possível. O importante é estar em campo e ajudar a equipe — explicou.

Com 138 jogos como profissional, somando as passagens por Barcelona B, Internacional e Shabab Al-Ahli, Igor Gomes segue construindo sua carreira longe do Brasil. Agora, sob o comando de André Jardine, o defensor mira novos títulos nos Emirados e mantém no horizonte o objetivo de um dia vestir a camisa da Seleção Brasileira.

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Equipe do Shabab Al-Ahli (Foto: Divulgação)

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