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Lenda do Barcelona retorna ao clube como auxiliar de Belletti

Ex-jogador inicia transição de carreira

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
17/08/2026 12:04
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Sergio Busquets como novo auxiliar técnico da base do Barcelona
Sergio Busquets como novo auxiliar técnico da base do Barcelona (Foto: Divulgação)

Lenda do Barcelona, Sergio Busquets retorna ao clube catalão como auxiliar técnico de Juliano Belletti do Barça Atlètic. O ex-jogador inicia uma transição de carreira após sua aposentadoria dos gramados para se tornar treinador de futebol.

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Concomitantemente com o trabalho no Barcelona, Busquets dará prosseguimento ao seu curso de treinador para dar saltos maiores na carreira no futuro. O ex-jogador retorna ao clube catalão três anos após sua saída para o Inter Miami, dos Estados Unidos.

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Após duas temporadas na equipe norte-americana, Busquets decidiu se aposentar como jogador no fim de 2025. Nas categorias de base do Barcelona, o novo auxiliar técnico busca levar conhecimento e experiência para os jovens de La Masia, onde se formou como atleta profissional.

Formado nas categorias de base do Barcelona, Busquets se tornou uma lenda do clube ao participar de uma das maiores gerações do clube catalão. O ex-jogador foi lançado ao time profissional por Pep Guardiola em 2008/2009, fez 722 partidas e 32 títulos.

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Sergio Busquets ao lado de Belletti nas categorias de base do Barcelona
Sergio Busquets ao lado de Belletti nas categorias de base do Barcelona (Foto: Divulgação)
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