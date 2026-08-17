Atlético firma parceria com time de Kelly Key para buscar talentos na África: entenda
Objetivo é captar atletas para aproveitar no futebol brasileiro
O Atlético-MG recebeu a visita da cantora e empresária Kelly Key e de seu marido, Mico Freitas, para oficializar uma parceria com o Kiala FC, clube de Angola. O acordo tem como objetivo fortalecer a captação e o desenvolvimento de jovens talentos no continente africano, com a possibilidade de aproveitamento desses jogadores no futebol brasileiro.
O casal esteve na Cidade do Galo, em Vespasiano, neste domingo (16/8), e foi recebido pelo diretor-geral das categorias de base do Atlético, Luiz Carlos de Azevedo. Kelly Key e Mico Freitas conheceram os campos e as estruturas de academia, fisioterapia e alojamentos, além de visitarem as obras do novo prédio destinado às categorias de base.
A visita também contou com a presença do casal na Arena MRV, onde acompanharam a vitória do Atlético por 3 a 0 sobre o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.
Nas redes sociais, Kelly Key publicou, em parceria com o perfil das categorias de base do Atlético, um vídeo sobre a oficialização do acordo. Na publicação, o Kiala FC destacou a importância da parceria para a formação de atletas:
"Hoje o Kiala dá um dos passos mais importantes da sua história. Firmamos uma parceria com o Atlético Mineiro que coloca o Kiala como um ponto estratégico do Galo na Base em África para identificação e desenvolvimento dos talentos."
Ainda segundo a publicação, a parceria deve proporcionar aos jovens maior estrutura, acompanhamento e visibilidade durante o processo de formação, permitindo que sejam avaliados e desenvolvidos pelo projeto.
Kiala FC, nova parceria do Atlético
O Kiala FC foi fundado em outubro de 2023 e atualmente atende cerca de 70 adolescentes. O projeto é administrado por Kelly Key em parceria com seu marido, o empresário angolano Mico Freitas.
A iniciativa nasceu com um forte viés social e, com a parceria com o Atlético, passa a ter também uma conexão direta com o processo de formação e identificação de novos talentos do futebol africano.
O Kiala FC será, portanto, mais uma porta de entrada para o Atlético observar jovens jogadores no continente africano e acompanhar de perto o desenvolvimento desses atletas.
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