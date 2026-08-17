Ex-Corinthians, Léo Santos atinge marca em clube português Zagueiro começou a temporada como capitão do clube

O zagueiro Léo Santos, ex-Corinthians, completou 50 jogos pelo Nacional da Madeira neste domingo (16) e comemorou a marca da melhor maneira possível. Titular e capitão da equipe, o brasileiro marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 2 a 0 sobre o Estoril, pelo Campeonato Português.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A marca é inédita na carreira de Léo Santos, que nunca havia alcançado 50 partidas por um mesmo clube. Desde que chegou ao Nacional, o defensor soma cinco gols e quatro assistências, consolidando-se como uma das peças importantes da equipe.

continua após a publicidade

— É uma marca muito especial para mim e me sinto bastante honrado em conquistar isso pelo Nacional. Além de um grande clube, viver aqui na Ilha da Madeira é muito bom. E alcançar os 50 jogos num jogo como o de hoje é muito especial também, mostra todo o trabalho e a dedicação que venho tendo desde que cheguei ao clube. Marcar um gol, dar uma assistência e, principalmente, sair vencedor da partida é gratificante — afirmou Léo Santos.

Léo Santos ganhou espaço e virou capitão do Nacional

Depois de uma primeira temporada marcada pela adaptação, Léo Santos assumiu de vez a titularidade na temporada 2025/26. O defensor teve o melhor ano da carreira em número de partidas, minutos disputados e participação direta em gols. Foram 32 jogos na temporada passada, com três gols e três assistências pela Liga Portugal.

continua após a publicidade

O bom momento fez Léo Santos iniciar a temporada 2026/27 com ainda mais responsabilidade. O zagueiro recebeu a braçadeira de capitão do Nacional e já participou diretamente de dois gols nos dois primeiros jogos do Campeonato Português.

Após marcar e dar assistência contra o Estoril, o brasileiro agora se prepara para o próximo compromisso do clube. O Nacional volta a campo no próximo domingo (23), contra o Vitória SC, pela terceira rodada da competição.

continua após a publicidade

Léo Santos em ação pelo Nacional (Foto: Divulgação)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.