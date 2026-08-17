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Jornal espanhol explica a preferência de Rodri pelo Barcelona

Meio-campista tinha o Real Madrid como sonho de infância, mas escolheu o clube catalão após avaliar os projetos apresentados pelos dois gigantes espanhóis

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/08/2026 16:50
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Rodri comemorando a classificação da Espanha na Copa do Mundo
Rodri, da Espanha, celebrando classificação na Copa do Mundo (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP)

Rodri escolheu o Barcelona mesmo tendo o Real Madrid como sonho de infância. Segundo o jornal espanhol "Marca", o meio-campista espanhol, de 30 anos, optou pelo clube catalão após analisar os projetos esportivos apresentados durante a negociação que definiu sua saída do Manchester City.

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A decisão encerrou uma disputa que ganhou força após a Copa do Mundo de 2026, na qual Rodri foi eleito o melhor jogador e conduziu a Espanha ao título. O Real Madrid demonstrou interesse pelo volante, mas o Barcelona avançou nas tratativas e conseguiu convencê-lo a mudar de destino.

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Segundo a publicação, o principal fator para a escolha foi o projeto esportivo do Barcelona. A publicação aponta que o jogador enxergou maior identificação entre seu estilo de jogo e a proposta da equipe catalã, além de ter recebido uma demonstração mais forte de que seria uma peça central do elenco.

Rodri segura o troféu da Copa do Mundo após a vitória da Espanha sobre a Argentina na final
Rodri segura o troféu da Copa do Mundo após a vitória da Espanha sobre a Argentina na final (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP)

Real Madrid não convenceu Rodri

Rodri já havia esperado uma oportunidade para defender o Real Madrid em 2019, quando ainda atuava pelo Atlético de Madrid. Na ocasião, o clube merengue não apresentou uma proposta, e o meio-campista decidiu se transferir para o Manchester City, onde passou a trabalhar com Pep Guardiola.

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A passagem pela Inglaterra transformou a carreira do espanhol. Pelo City, Rodri se tornou um dos principais volantes do futebol mundial, conquistou 13 títulos e foi eleito Bola de Ouro da temporada 2023/24.

O interesse do Real Madrid voltou a crescer depois do Mundial. Com o contrato do jogador perto do fim e a saída de Guardiola, o cenário parecia favorável para uma mudança. Ainda assim, o processo teria revelado dúvidas dentro do clube espanhol sobre o encaixe de Rodri no meio-campo.

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O Marca relata que uma frase ouvida nos bastidores de Valdebebas sintetizou parte dessas incertezas: "Dorme muito a bola". A avaliação era de que o Real Madrid procurava um meio-campista mais dinâmico e físico.

José Mourinho observa prancheta durante treino no Real Madrid
José Mourinho observa prancheta durante treino no Real Madrid (Foto: Divulgação)

Barcelona apostou no projeto

A postura do Barcelona durante a negociação teria sido diferente. Deco, Joan Laporta e Hansi Flick participaram dos contatos com Rodri, enquanto integrantes do elenco também teriam demonstrado interesse na chegada do espanhol.

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O aspecto financeiro, de acordo com a publicação, não foi determinante. As propostas salariais dos dois clubes eram semelhantes, mas Rodri teria entendido que seu futebol se encaixava melhor no estilo do Barcelona, próximo ao que ele desempenha na Seleção Espanhola.

O projeto catalão também pesou pela estrutura já formada, com uma hierarquia definida e jogadores importantes no elenco. No Real Madrid, o meio-campista teria identificado mais dúvidas sobre os rumos da equipe.

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Quando tomou sua decisão, Rodri entrou em contato com José Ángel Sánchez, dirigente do Real Madrid, para agradecer o interesse e comunicar que não seguiria para o clube.

Deco Barcelona
Deco, diretor do Barcelona (Foto: Divulgação / Barcelona)

Barcelona fechou negócio com o Manchester City

Depois de acertar os termos pessoais com Rodri, o Barcelona precisou negociar com o Manchester City. O acordo foi fechado após cinco propostas dos catalães e ficou em 76,5 milhões de euros, sendo 60 milhões fixos e até 16,5 milhões em bônus.

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Rodri também receberá aumento salarial no Barcelona. O meio-campista terá vencimentos de 15 milhões de euros líquidos por temporada, enquanto recebia 11 milhões no Manchester City.

A transferência encerra uma passagem de sete anos pelo clube inglês. Rodri disputou 298 partidas, marcou 28 gols, deu 30 assistências e conquistou quatro títulos da Premier League, uma Champions League, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Uefa, duas Copas da Inglaterra, três Copas da Liga Inglesa e uma Supercopa da Inglaterra.

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O espanhol agora inicia uma nova etapa no Barcelona, depois de escolher o projeto catalão mesmo tendo passado anos alimentando o sonho de vestir a camisa do Real Madrid.

Rodri voltou a marcar pelo Manchester City na Copa da Inglaterra (Foto:Oli SCARFF / AFP)
Rodri irá deixar o Manchester City rumo ao Barcelona (Foto:Oli SCARFF / AFP)

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