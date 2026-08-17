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Manchester United toma decisão sobre astro após interesse do Galatasaray

Clube inglês recusa perder meia na janela de transferências

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
17/08/2026 14:38
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Bruno Fernandes lamenta eliminação do Manchester United para o Brighton na FA Cup
Bruno Fernandes lamenta eliminação do Manchester United para o Brighton na FA Cup (Foto: Peter Powell/AFP)

O Manchester United decidiu não negociar o meia Bruno Fernandes após o interesse do Galatasaray no português. Segundo a "Sky Sports", o clube turco estava pronto para fazer uma oferta pelo jogador, que entrará no último ano de seu contrato com os Diabos Vermelhos.

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No último verão europeu, o Manchester United estava disposto a negociar a saída de Bruno Fernandes, que foi especulado no Al-Hilal. Na época, o português ficou chateado com a decisão do clube, mas o atleta não foi vendido.

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Na temporada passada, Bruno Fernandes bateu o recorde de assistências em uma única edição da Premier League com 21 passes para gols com o Manchester United. Além disso, o meia foi eleito o melhor jogador do Campeonato Inglês.

Com o "não" antecipado do Manchester United, o Galatasaray seguirá buscando outros reforços no mercado para elevar o nível do elenco para a Champions League. Os turcos já ouviram uma negativa de Gabriel Martinelli.

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Lucas Perri é superado por Bruno Fernandes em Manchester United x Lyon
Lucas Perri é superado por Bruno Fernandes em Manchester United x Lyon (Foto: Oli Scarff/AFP)
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