Pedido por Mourinho, Carlos Espí brilha no Real Madrid Pedido por Mourinho, Carlos Espí vira artilheiro da pré-temporada do Real Madrid

José Mourinho queria um "martelo" para o ataque do Real Madrid, e o jovem Carlos Espí vem entregando exatamente isso. Contratado de forma relâmpago a pedido expressivo do treinador português, o atacante valenciano encerra a pré-temporada merengue como o artilheiro da equipe no verão europeu, tendo disputado apenas quatro partidas — todas saindo do banco de reservas.

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O cartão de visitas mais recente ocorreu na vitória por 3 a 0 sobre o Schalke 04, na Veltins Arena, em Gelsenkirchen. Espí marcou seu segundo gol com a camisa merengue na pré-temporada em uma cabeçada precisa no canto de Loris Karius, demonstrando excelente leitura de jogo e posicionamento para evitar o impedimento. Somando o gol marcado ainda pelo Levante no início da janela (vitória por 2 a 1 sobre o Leganés), o atleta chega a três gols nos amistosos, precisando de apenas cinco finalizações (quatro no alvo) e 153 minutos em campo para se isolar na artilharia da equipe de Valdebebas.

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Indicado por José Mourinho, Carlos Espí assumiu a artilharia da pré-temporada do Real Madrid vindo do banco de reservas (Foto: Attila Kisbenedek / AFP)

A busca de Mourinho por um centroavante físico e pragmático ganhou força após a análise do elenco e a venda do jovem Gonzalo ao Fulham. Para a diretoria e comissão técnica, a chegada do jogador de 20 anos replica o perfil que o clube teve com Joselu: presença de área, entrega tática e alto poder de conversão sem a necessidade de um grande volume de chances criadas. A movimentação no mercado, mantida sob sigilo por 48 horas antes da assinatura, frustrou o interesse de clubes da Premier League e transformou a rotina do atleta, que viu suas redes sociais multiplicarem o número de seguidores em poucos dias.

Além da eficiência dentro da área, o atacante vem conquistando o vestiário e a comissão técnica pela atitude coletiva. No próprio duelo contra o Schalke, nos minutos finais, Espí abriu mão de tentar mais um gol para servir o jovem Alexis Ciria, do Real Madrid Castilla, evidenciando seu espírito de equipe. Integrado ao grupo principal com o apoio de companheiros como Marc Cucurella e o jovem Joan Martínez, o novo camisa 9 reserva ganha terreno e surge como uma alternativa direta e eficiente para o setor ofensivo merengue às vésperas da estreia no Campeonato Espanhol.

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