Otávio projeta estreia do Frankfurt na Copa da Alemanha e mira classificação Zagueiro busca espaço no futebol alemão após passagem por Portugal

O zagueiro Otávio vive a expectativa de fazer seu primeiro jogo oficial pelo Eintracht Frankfurt. O defensor entra em campo nesta sexta-feira (21), às 13h (de Brasília), contra o St. Tönis 1911/20, pela primeira rodada da DFB Pokal, a Copa da Alemanha.

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O confronto coloca frente a frente equipes de divisões diferentes do futebol alemão. Enquanto o Frankfurt disputa a Bundesliga, o St. Tönis atua na quinta divisão nacional. Mesmo com o favoritismo do clube da elite, Otávio reforçou a importância de encarar a partida com concentração e intensidade para buscar a classificação.

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Recém-chegado ao Frankfurt após uma passagem pelo futebol português, o zagueiro busca conquistar espaço no elenco. Com características como boa construção de jogo, imposição física e leitura defensiva, o brasileiro espera contribuir desde os primeiros compromissos da temporada.

Às vésperas da estreia, Otávio destacou a expectativa para defender o novo clube e projetou um início positivo na competição.

— A expectativa para a estreia é muito grande. Sabemos que será um jogo importante e que precisamos entrar em campo concentrados, com muita intensidade e respeito ao adversário. Estou muito motivado para viver esse momento, representar o Frankfurt e ajudar a equipe a começar a competição com o pé direito. Vamos dar o nosso máximo em busca da classificação — disse o jogador.

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Passagem pelo Botafogo e destaque no Estrela Amadora

Antes de chegar ao Eintracht Frankfurt, Otávio construiu parte da carreira em Portugal. O zagueiro passou pelas categorias de base do Botafogo e, posteriormente, defendeu o Estrela Amadora, onde ganhou experiência no futebol português e chamou atenção pelo desempenho no setor defensivo.

Otávio em estreia pelo Frankfurt (Foto: Reprodução/Instagram)

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