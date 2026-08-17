Ex-Fluminense comemora gol em estreia no futebol árabe Brasileiro saiu do banco e marcou na sua estreia pelo Sharjah

O atacante Agner começou sua trajetória no Sharjah com o pé direito. O brasileiro saiu do banco de reservas, marcou um dos gols da vitória por 3 a 1 sobre o Al Dhafra, neste domingo (16), pela primeira rodada do campeonato dos Emirados Árabes, e foi decisivo para o triunfo na abertura da temporada.

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Agner entrou no decorrer da partida e aproveitou a oportunidade para deixar sua marca logo no primeiro compromisso oficial pelo novo clube. O gol ajudou a confirmar a vitória do Sharjah e deu ao brasileiro um início positivo em sua passagem pelo futebol dos Emirados Árabes.

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Após a partida, o brasileiro celebrou o início de sua trajetória no Sharjah e destacou a importância de começar a temporada com uma vitória.

— Fico muito feliz em começar minha trajetória neste clube com um gol. A vitória foi fundamental para começar a temporada em alto nível. Agora seguirei trabalhando e me dedicando para continuar marcando e ajudar o time nos objetivos da temporada — disse o jogador.

Da base do Fluminense ao futebol dos Emirados Árabes

Formado nas categorias de base do Fluminense, Agner deixou o clube na janela do meio do ano de 2026. O atacante chegou a disputar o Campeonato Carioca desta temporada, em um período em que o Tricolor ainda utilizava uma equipe alternativa, antes da entrada do elenco principal na competição.

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Em 2024, o jogador foi emprestado ao Palmeiras, onde permaneceu durante toda a temporada de 2025. Pelo clube paulista, Agner atuou na equipe sub-20, mas o Palmeiras não exerceu a opção de compra prevista no contrato, encerrando o período do meia no time paulista.

Agner em ação pelo Sharjah (Foto: Divulgação/Clube)

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