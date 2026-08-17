Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Juventus acerta com goleiro 'plano C' da temporada

Após tentativas por Emiliano Martínez, clube italiano chega a acordo com goleiro do Tottenham

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/08/2026 18:52
Favorite o Lance! no Google
Jogadores da Juventus comemoram gol pelo Campeonato Italiano
Jogadores da Juventus comemoram gol (Foto: Ina Fassbender/AFP)

A Juventus chegou a um acordo com o Tottenham para contratar o goleiro Guglielmo Vicario por empréstimo de uma temporada. O negócio prevê ainda uma opção de compra de 8,5 milhões de libras ao fim do vínculo. O italiano, de 29 anos, deve viajar para Turim para concluir os exames médicos e formalizar a transferência.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A contratação de Vicario acontece depois que a Juventus não conseguiu avançar por Dibu Martínez, do Aston Villa. Segundo informações da imprensa inglesa, o clube italiano havia feito uma proposta de cerca de 8,5 milhões de euros pelo argentino, mas a oferta foi recusada. Além disso, Martínez enfrenta problemas físicos e está atualmente indisponível.

continua após a publicidade

Vicario perdeu espaço no Tottenham

Vicario chegou ao Tottenham em 2023, contratado junto ao Empoli por 18 milhões de euros. Ao longo de duas temporadas, disputou 117 partidas pelo clube inglês.

O cenário mudou com a chegada do técnico Roberto De Zerbi. O treinador promoveu Antonin Kinsky à condição de titular na última temporada e confirmou que o goleiro tcheco seguirá como primeira opção no início da nova campanha.

continua após a publicidade

O Tottenham também contratou Martin Dubravka, sem custos, para aumentar a concorrência e oferecer uma alternativa para a posição. Com menos espaço no elenco, Vicario passou a ser considerado um dos jogadores que poderiam deixar o clube nesta janela.

Kinský é substituído para entrada de Vicario no Tottenham na Champions League
Kinský é substituído para entrada de Vicario no Tottenham na Champions League (Foto: Javier Soriano/AFP)

Juventus muda de alvo no mercado

A busca por um goleiro ganhou força depois das dificuldades na negociação por Emiliano Martínez. A Juventus considerava o argentino uma das principais opções para reforçar a posição, mas a resistência do Aston Villa e a situação física do jogador fizeram o clube italiano mudar de estratégia.

continua após a publicidade

Martínez, inclusive, passou a ter o futuro no Aston Villa questionado após o clube encaminhar a contratação do japonês Zion Suzuki, do Parma, por cerca de 32 milhões de euros. O goleiro argentino tem contrato com o Villa até 2029.

Enquanto isso, a Juventus avançou rapidamente por Vicario e chegou a um acordo com o Tottenham pelo empréstimo. O italiano terá a oportunidade de retornar ao futebol de seu país e, caso convença durante a temporada, poderá ser contratado em definitivo ao fim do vínculo.

continua após a publicidade

Vicario agora deve viajar para Turim para realizar os exames médicos antes da assinatura do contrato com a Juventus.

Guglielmo Vicario foi goleiro do Tottenham nas últimas temporadas
Guglielmo Vicario foi goleiro do Tottenham nas últimas temporadas (Foto: Divulgação)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Carlos Espí comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Schalke 04

Futebol Internacional

Concorrente de Endrick encerra amistosos no Real Madrid em alta

Há 22 minutos
Hugo Moura comemorando vibrando com os punhos fechados

Futebol Internacional

Ex-Vasco, Hugo Moura marca duas vezes e garante vitória na Arábia Saudita

Há 22 minutos
O atacante marfinense do Real Madrid, número 25, Yan Diomande, domina a bola durante o amistoso de pré-temporada entre o FC Schalke 04 e o Real Madrid em Gelsenkirchen, oeste da Alemanha

Futebol Internacional

Yan Diomande estreia no Real Madrid e mostra cartão de visitas a Mourinho

Há 24 minutos
Igor Gomes conduzindo a bola

Futebol Internacional

Ex-Barcelona e Inter, Igor Gomes revela planos no Al-Ahli e sonho de chegar à Seleção

Há 47 minutos
Carlos Espí comemora com Valverde gol marcado em amistoso do Real Madrid contra o Ferencváros

Futebol Internacional

Pedido por Mourinho, Carlos Espí brilha no Real Madrid

Há 59 minutos
Agner apontando para frente e correndo

Futebol Internacional

Ex-Fluminense estreia no futebol árabe com gol e vitória

Há 1 hora
Mais LANCE!
Léo Santos comemorando, apontando para frente sorrindo

Ex-Corinthians, Léo Santos atinge marca em clube português

Rodri comemorando a classificação da Espanha na Copa do Mundo

Jornal espanhol explica a preferência de Rodri pelo Barcelona

Otávio em movimento conduzindo a bola

Otávio projeta estreia do Frankfurt na Copa da Alemanha e mira classificação

Julio Enciso marcou os dois gols pela seleção do Paraguai na Liga dos Campeões

Destaque na Copa que foi alvo do Palmeiras é anunciado em time inglês

Deyverson, da LDU, sorri para foto

Ex-Palmeiras, Deyverson provoca torcida rival em clássico equatoriano

Atlético e Kelly key (reprodução Atlético)

Atlético firma parceria com time de Kelly Key para buscar talentos na África: entenda

Raphael Veiga comemora gol marcado pelo América-MEX contra o Atlético San Luís

Raphael Veiga brilha em vitória do América-MEX no Apertura

Bruno Fernandes lamenta eliminação do Manchester United para o Brighton na FA Cup

Manchester United toma decisão sobre astro após interesse do Galatasaray

Bundesliga fecha parceria de três anos com Xsports

SportyNet fecha parceria de três anos com a Bundesliga

Rayan tenta dominar a bola na partida entre Brasil e Escócia

Rayan, Endrick e Estêvão entram no top-10 do Golden Boy

Sergio Busquets como novo auxiliar técnico da base do Barcelona

Lenda do Barcelona retorna ao clube como auxiliar de Belletti

Benzema em ação pelo Al-Hilal (Foto: Reprodução/X)

Benzema pode deixar o Al-Hilal após atrito com técnico Simone Inzaghi

Gonzalo García comemora gol do Real Madrid contra a Real Sociedad, pela La Liga

Barcelona, Real Madrid e PSG: como a base virou uma fonte de riqueza