Juventus acerta com goleiro 'plano C' da temporada
Após tentativas por Emiliano Martínez, clube italiano chega a acordo com goleiro do Tottenham
A Juventus chegou a um acordo com o Tottenham para contratar o goleiro Guglielmo Vicario por empréstimo de uma temporada. O negócio prevê ainda uma opção de compra de 8,5 milhões de libras ao fim do vínculo. O italiano, de 29 anos, deve viajar para Turim para concluir os exames médicos e formalizar a transferência.
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A contratação de Vicario acontece depois que a Juventus não conseguiu avançar por Dibu Martínez, do Aston Villa. Segundo informações da imprensa inglesa, o clube italiano havia feito uma proposta de cerca de 8,5 milhões de euros pelo argentino, mas a oferta foi recusada. Além disso, Martínez enfrenta problemas físicos e está atualmente indisponível.
Vicario perdeu espaço no Tottenham
Vicario chegou ao Tottenham em 2023, contratado junto ao Empoli por 18 milhões de euros. Ao longo de duas temporadas, disputou 117 partidas pelo clube inglês.
O cenário mudou com a chegada do técnico Roberto De Zerbi. O treinador promoveu Antonin Kinsky à condição de titular na última temporada e confirmou que o goleiro tcheco seguirá como primeira opção no início da nova campanha.
O Tottenham também contratou Martin Dubravka, sem custos, para aumentar a concorrência e oferecer uma alternativa para a posição. Com menos espaço no elenco, Vicario passou a ser considerado um dos jogadores que poderiam deixar o clube nesta janela.
Juventus muda de alvo no mercado
A busca por um goleiro ganhou força depois das dificuldades na negociação por Emiliano Martínez. A Juventus considerava o argentino uma das principais opções para reforçar a posição, mas a resistência do Aston Villa e a situação física do jogador fizeram o clube italiano mudar de estratégia.
Martínez, inclusive, passou a ter o futuro no Aston Villa questionado após o clube encaminhar a contratação do japonês Zion Suzuki, do Parma, por cerca de 32 milhões de euros. O goleiro argentino tem contrato com o Villa até 2029.
Enquanto isso, a Juventus avançou rapidamente por Vicario e chegou a um acordo com o Tottenham pelo empréstimo. O italiano terá a oportunidade de retornar ao futebol de seu país e, caso convença durante a temporada, poderá ser contratado em definitivo ao fim do vínculo.
Vicario agora deve viajar para Turim para realizar os exames médicos antes da assinatura do contrato com a Juventus.
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