Real Madrid e Monaco se enfrentam nesta terça-feira (20), às 17h (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em partida válida pela sétima rodada da fase de liga da Champions League. Um dos brasileiros presentes no jogo será Caio Henrique, jogador com passagens por Fluminense e Grêmio, incluído nas últimas convocações da Seleção Brasileira por Carlo Ancelotti.

Em entrevista ao "Ge", o lateral-esquerdo avaliou o duelo continental como uma oportunidade dupla, tanto no nível individual quanto coletivo. Além da relevância direta na disputa pela classificação na Champions, o brasileiro reconhece que partidas desse nível funcionam como vitrine para a Seleção, especialmente com a proximidade das próximas convocações.

Presente nas últimas listas do Brasil, Caio Henrique ressaltou que Ancelotti esteve em Madri no último sábado (17) e acompanhou a vitória do Madrid por 2 a 0 sobre o Levante, em partida válida pela 20ª rodada da La Liga. Ainda não há confirmação da presença do técnico italiano na partida desta terça-feira.

— A gente sabe que o Mister (Ancelotti) está aqui em Madri, então é possível que ele acompanhe o jogo. Mas, no geral, os jogos de Champions League sempre são observados, a gente sabe da importância que esse tipo de jogo tem — disse Henrique.

— Com certeza vai ter alguém observando, alguém analisando, e a gente sabe que falta pouco tempo para a Copa do Mundo. Pouco tempo também para as próximas convocações. Quem estiver jogando e jogando bem, tem grandes chances de ser chamado — completou.

Caio Henrique, do Monaco, disputa bola durante a partida contra o Lorient (Foto: Valery Hache/AFP)

⚪ Real Madrid ⚔️ Monaco 🔴

O Monaco busca um resultado fora de casa diante dos favoritos na penúltima rodada para tentar garantir vaga no mata-mata da Champions. A equipe francesa ocupa a 19ª colocação após seis jogos, fruto de duas vitórias, três empates e uma derrota, além de sete gols marcados e oito sofridos. O Madrid, por sua vez, tenta assegurar classificação direta entre os oito primeiros da fase de liga e aparece na sétima posição, com 12 pontos em seis partidas, resultado de quatro vitórias e duas derrotas, com 13 gols anotados e sete contra.

— Os dois times chegam em uma fase de instabilidade. Vai ser um jogo difícil, um jogo contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu, é complicado de jogar. Uma grande equipe, só que ao mesmo tempo a gente tem que impor o nosso jogo, aproveitar os espaços que tiver e o mais importante é pontuar. Claro que a gente vai para vencer o jogo, mas o mais importante também é não perder. Então, a gente vem com essa mentalidade de poder pontuar aqui, a gente sabe que pontuando é um grande passo pra classificação na Champions, que é um dos nossos principais objetivos nessa temporada, que é avançar para a próxima fase. E a gente precisa muito desses pontos — explicou Caio.

