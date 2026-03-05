Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (05/03/2026)
A rodada desta quinta-feira (5) é marcada por jogos decisivos de copas nacionais e torneios continentais. Destaque para Tottenham x Crystal Palace (Inglês), Lyon x Lens (Copa da França) e os confrontos da Copa do Brasil envolvendo Desportiva Ferroviária x Sport, Juventude x Guaporé e Santa Cruz x Sousa. Na América do Sul, jogos da Pré-Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam a noite.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 5 de março de 2026):
Campeonato Saudita
16h – Al Kholood x Al Qadsiah – Canal GOAT, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
16h – Damac x Al Riyadh – Canal GOAT
Campeonato Italiano (Terceira Divisão)
16h30 – Benevento x Catania – OneFootball
16h30 – Casertana x Salernitana – OneFootball
Campeonato Inglês
17h – Tottenham x Crystal Palace – ESPN e Disney+
Copa da França
17h10 – Lyon x Lens – SportyNet
Copa do Brasil (Segunda Fase)
19h – Desportiva Ferroviária x Sport – ge tv, Sportv e Premiere
21h30 – Juventude x Guaporé – Sportv e Premiere
21h30 – Santa Cruz x Sousa – Prime Video
Copa Sul-Americana (Primeira Fase)
19h – Boston River x Racing-URU – ESPN 4 e Disney+
19h – Nacional-PAR x Deportivo Recoleta – Paramount+
21h30 – Cienciano x Melgar – ESPN e Disney+
21h30 – América de Cali x Atlético Bucaramanga – Paramount+
23h – Orense x Macará – Paramount+
Pré-Libertadores (Terceira Fase)
21h30 – Juventud x Independiente Medellín – Paramount+
